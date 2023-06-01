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Глава Архангельска пожелал всем в День ВМФ мира, счастья и добра

Сегодня Архангельск чествует всех, кто стоит на страже морских рубежей России, кто связал свою судьбу с обеспечением боеготовности кораблей и частей ВМФ, военным судостроением, а также ветеранов Великой Отечественной войны и Вооружённых Сил, членов семей военнослужащих.

 Архангелогородцев поздравляет глава города Дмитрий Морев:

- Дорогие ветераны Военно-морского флота, военные моряки! Уважаемые жители Архангельска! Многие десятилетия День ВМФ – один из любимых праздников столицы Поморья, когда все мы чувствуем себя причастными к великой истории морского оружия нашей страны. Сегодня в непростой международной обстановке мощь ВМФ вновь выступает гарантом безопасности России.

 Мы гордится сынами Архангельска, которые проходят службу на флоте, и ветеранами, посвятившими жизнь защите морских рубежей. На улицах нашего города много памятных мест, которые хранят историю подвигов людей флота. И эту память мы передаем своим детям.

 Желаю всем военным морякам богатырского здоровья, стойкости и удачи. Всем архангелогородцам – мирного неба, счастья и добра!

 

30 июль 09:47 | : Политика

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