Архангельск предстанет во всей красе на выставке в Москве

Уже через месяц Архангельск организует тематическую неделю на выставке-форуме «Россия», которая проводится в Москве на ВДНХ.



По согласованию с министерством культуры Архангельской области на стенде региона будут представлены программы под общим названием «Архангелогородские гостины».

Проект представляет глава Архангельска Дмитрий Морев:



- Идеи генерировали творческие коллективы Архангельского городского культурного центра и КЦ «Соломбала-Арт». В итоге мы покажем самобытность нашего города и креативный подход к сохранению традиций.



В программу включили презентацию «Научной лаборатории Волшебного дома Архангельского Снеговика», театрализованные чтения сказок Писахова и Шергина, мастер-классы, поморские обряды, интерактивы и выступления с известным архангелогородцам героем – купцом Силантием Поморычем. Всё это и многое другое мы покажем гостям выставки из разных регионов страны. Уверен, что многие в дальнейшем захотят посетить Архангельск в качестве туристов!

(фото с https://zelengarden.ru)