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Дмитрий Морев; Сейчас самое удачное время для молодежи

В Архангельской области 2024-й год объявлен Годом молодежи. Такое решение принял губернатор Поморья Александр Цыбульский. Естественно, столица Поморья не останется в стороне. Что это значит, разъяснил градоначальник Дмитрий Морев:

 - Это значит, что максимум внимания будет уделяться развитию молодежного движения, пройдет множество мероприятий для старшеклассников, студентов и начинающих специалистов.

 В администрации города работает отдел по делам молодежи, а в каждом округе создан Совет молодежи. В их актив входит более 200 ребят, которые вовлекают в свои мероприятия сверстников.

 Обращаюсь к молодому поколению архангелогородцев: если вы обдумывали возможность участия в молодежном совета города или округа, то в этом году самое удачное время, чтобы принять положительное решение! Подробная информация о том, как стать частью этой передовой команды – в группе https://vk.com/molodezhnyisovetarch.

 В прошлом году был открыт городской Молодежный центр. Он уже стал организатором двух крупных мероприятий - форума социально активной молодежи города Архангельска и форума «Развитие Поморья: фокус на событие». На этот год планы еще более амбициозные: присоединяйтесь!


04 январь 13:54 | : Политика

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