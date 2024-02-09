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Архангельская школа №10 скоро прирастет новым спортзалом

Новый спортзал на территории школы № 10 растет на глазах: строители уже возвели металлический каркас, идет монтаж стеновых панелей и кровли.

 В итоге у школы появится современное помещение с воротами для мини-футбола, баскетбольными кольцами, волейбольной сеткой, душевыми для девочек и мальчиков, тренерской комнатой. Одного зала в основном здании недостаточно для проведения уроков физкультуры и дополнительных занятий в столь большой школе - здесь учится 900 ребят.

Ход работ и планы на будущее прокомментировал градоначальник областной столицы Дмитрий Морев:

- За последние три года нам также удалось обновить уличные спортплощадки на территории семи школ - за счет средств областной программы. Это школы №№ 1, 4, 9, 22, 23, 28 и гимназия № 21. В этом году мы вновь подаем на областной конкурс заявку для обустройства спортплощадки на территории Эколого-биологического лицея.

 Губернатор Поморья Александр Цыбульский поставил перед нами задачу увеличить темпы обновления спортивной инфраструктуры. Это поручение мы взяли в работу: создание современных условий для занятий спортом является одним из приоритетов президентского нацпроекта «Демография».

08 февраль 11:36 | : Политика

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