Архангельская школа №10 скоро прирастет новым спортзалом

Новый спортзал на территории школы № 10 растет на глазах: строители уже возвели металлический каркас, идет монтаж стеновых панелей и кровли.



В итоге у школы появится современное помещение с воротами для мини-футбола, баскетбольными кольцами, волейбольной сеткой, душевыми для девочек и мальчиков, тренерской комнатой. Одного зала в основном здании недостаточно для проведения уроков физкультуры и дополнительных занятий в столь большой школе - здесь учится 900 ребят.

Ход работ и планы на будущее прокомментировал градоначальник областной столицы Дмитрий Морев:



- За последние три года нам также удалось обновить уличные спортплощадки на территории семи школ - за счет средств областной программы. Это школы №№ 1, 4, 9, 22, 23, 28 и гимназия № 21. В этом году мы вновь подаем на областной конкурс заявку для обустройства спортплощадки на территории Эколого-биологического лицея.



Губернатор Поморья Александр Цыбульский поставил перед нами задачу увеличить темпы обновления спортивной инфраструктуры. Это поручение мы взяли в работу: создание современных условий для занятий спортом является одним из приоритетов президентского нацпроекта «Демография».