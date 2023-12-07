Александр Цыбульский и Дмитрий Морев: лицом к лицу

Глава Архангельской области и градоначальник ее столицы провели рабочую встречу по итогам 2023 года и планам на 2024-й. Подробности от издания «Регион 29»:

- В ходе встречи руководителями было отмечено, что за 2023 год капитал региона пополнился 40 миллиардами инвестиций. Доходы города составили 18 миллиардов рублей — на 19 процентов больше предыдущего года.



Отдельно шла речь про объекты образования: новую школу на 1600 мест в Майской горке, капремонт девяти образовательных учреждений города и начала строительства еще одной школы на 860 мест. Уже поставлены планы на этот год: обновление Эколого-биологического лицея, детских садов и других важных для региона учреждений.

— С 2019 года в Архангельске построено семь детских садов за бюджетные средства в рамках президентских национальных проектов, — рассказал Дмитрий Морев. — Через реализацию проектов комплексного развития территории и масштабных инвестиционных проектов сегодня проектируем и впоследствии начнем строить исключительно за счет инвесторов еще три детских сада: два — на 125 мест и один — на 220 мест. Эти объекты будут построены под ключ и оснащены всем необходимым оборудованием.

В 2023 году в областном центре ввели в строй 185 тысяч квадратных метров жилья, что на 10 процентов больше, чем в предыдущем году. Ведётся работа по расселению 126 аварийных домов. В прошлом году по программе расселения удалось обеспечить жильем 1200 человек.

Поддержку получили и спортобъекты: выполнен капитальный ремонт помещений спортивной школы «Каскад», спортшколы № 6, возведен крытый хоккейный корт в Исакогорском округе.

Губернатор Поморья сказал Александру Мореву и дальше обеспечивать пристальный контроль за возведением спортивных объектов.

— Обратите внимание на необходимость ускорения темпов строительства спортивной инфраструктуры. В Архангельске, на мой взгляд, есть большой дефицит в таких объектах, поэтому нельзя затягивать их появление, — подчеркнул Александр Цыбульский.

Напомним, что в этом году Архангельск отметит 440-летие со дня своего основания. В День города планируется провести 75 основных мероприятий, еще 100 событий пройдут в течение года.