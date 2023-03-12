Мэр Архангельска проинспектировал строительство школьного спортзала

Глава Архангельска Дмитрий Морев встретился с подрядчиком на следующий день после подписания контракта на проектирование и реконструкцию бывшей теплицы. Именно на ее фундаменте будет возведен зал с тренажерами, раздевалками и душевыми.



Директор школы Олег Николаевич Коноплев рассказал, что в сложные 90-е годы конструкции оранжереи разобрали жители квартала. В итоге осталась небольшая пристройка и фундамент от теплицы. После масштабной реконструкции здесь будет полноценный спортивный зал с тренажерами, раздевалками, душевыми и тренерской.



- Считаю, что создания современного спортзала для школы, где учится 900 ребят, - один из важных городских проектов. Это дорогостоящий объект – более 40 млн. рублей. Реализация стала возможна благодаря поддержке губернатора Поморья Александра Цыбульского, который нашел возможность софинансирования из областного бюджета, - отметил глава Архангельска Дмитрий Морев.



Подрядчиком выступит компания «СК Белое море». Опыт возведения подобных объектов организация имеет – строила спортзал для Ломоносовского лицея, ФАПы и другие здания по гозаказу. Проектирование и начало строительства будет выполняться в этом году, а завершение в полном объеме и наполнение оборудованием намечено на следующий 2024-й, годе