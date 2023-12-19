Вот новый поворот. Надежда Виноградова выбрала для себя достойную партию

Еще вчерашний член фракции КПРФ в Архангельском областном Собрании Надежда Виноградова вступает в ряды «Единой России».

Своими душевными терзаниями политик поделилась на персональной страничке в ВК:

- Хочу сообщить вам о том, что я приняла решение о вступлении в партию «Единая Россия». Не скрою, оно далось мне непросто. На протяжение трех созывов регионального парламента я работала в составе фракции КПРФ. Да, я не была членом партии, но участие в работе фракции помогало мне открыто и независимо высказывать свою позицию, доносить свою точку зрения на развитие области, основанную исключительно на моем представлении о том, как сделать жизнь северян, моих избирателей, лучше, комфортнее и благополучнее.

Сегодня ситуация изменилась. Как вы знаете, я была вынуждена покинуть фракцию КПРФ. Однако, в это непростое время, которое определяет дальнейшую судьбу нашей Родины, нашего государства, каждого из нас, я не могу оставаться в стороне от политического процесса, от консолидации общественных сил вокруг президента.

Вместе с тем, и те проблемы, с которыми вы обращаетесь ко мне – здесь, на личных приемах, во время моих рабочих поездок - все так же требуют решения. Поэтому сегодня я сделала единственно возможный для этого шаг. Глубоко верю, что работа во фракции «Единая Россия», в команде губернатора Архангельской области Александра Цыбульского, в составе политической силы, которую поддерживает наш президент, откроет для меня новые возможности помогать вам, с большей энергией работать на благо моих избирателей и нашей общей малой Родины. Искренне надеюсь, что именно так и вы оцените мое решение.

Напомним, избираясь в областной парламент три раза от коммунистов, Виноградова в партию так и не вступила.

Реакция наблюдателей: «Почему-то не удивлены». Такой же шаг в середине января сделал бывший лдпровец Сергей Пивков.