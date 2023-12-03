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«И ты, Брут». Надежде Виноградовой посвящается

«В переносном смысле фразеологизм «И ты, Брут» выражает разочарование в близком человеке, который в решающий момент отвернулся, оказался предателем. Может использоваться не как обвинение, а с иронией: эх, даже ты не на моей стороне».

Источник: https://fishki.net/4202439-i-ty-brut-chto-znachit-jeto-krylatoe-vyrazhenie-i-s-kakimi-sobytijami-svjazano.html ©

На этой неделе архангельское информационное поле взорвали две новости – посещение президента В.В. Путина Архангельска и заявление о выходе из фракции КПРФ в Архангельском Областном собрании Н.И. Виноградовой.

Остановимся на второй.

Уважаемая Надежда Ивановна в своем обращении указывает на причину такого поступка – несогласие с проведением протестных мероприятий в сложившихся политических условиях, когда необходимо «единение, а не противостояние».

- Я не считаю, что митинги, манифестации и другие формы непарламентской активности способствуют достижению тех целей, которые перед нами стоят, - констатирует она.

Вот так.

Что это за митинг такой, на который она так страшно обиделась?

Думаю, тут совсем дело не в митинге, а в отношении к формам проявления воли народа. Хочешь, чтобы твои интересы отстаивали – выбирай правильных депутатов, а сам сиди дома и в политику не лезь. А если что тебя не устраивает, пиши запрос к депутату, а уж они за тебя поборются.

Такую позицию никак нельзя назвать коммунистической. Почитайте В.И. Ленина о парламентской демократии - «Буржуазный парламент, хотя бы самый демократический в самой демократической республике, в которой сохраняется собственность капиталистов и их власть, есть машина для подавления миллионов трудящихся кучками эксплуататоров».

Поэтому позиция депутата Виноградовой никак не связана с идейной платформой КПРФ. Основой любой парламентской деятельности, пусть даже формальной, должна быть ВОЛЯ НАРОДА, в любой форме..., в том числе и протестная, на митинге.  

Надежда Ивановна никогда не была коммунистом, ни де-факто, ни де-юре.

Поэтому её заявление для меня, что вполне естественно, не вызвало никакого удивления. Удивляет тот факт, почему она не сделала его раньше.

Вернёмся к митингу.

С ним вообще ничего не понятно - «Нет жилищному геноциду!», такая идея митинга. Но непонятно – в чём проблема? В чём суть «жилищного геноцида»? Нигде объяснений я не нашел. Ни в Телеграмм-канале «Красное Поморье», ни в одноименном портале «Контакта». Первое, что приходит в голову – людей насильственно выселяют на улицу, на мороз и т.д. 

Вроде нет.  Да и объяснений нет. Непонятно. А зачем тогда митинг?

Только на портале 29.ru и в комментариях, рассказывая о встрече мэра Д. Морева с представителями общественности, было дано объяснение. Проблема у жильцов, которые приватизировали своё жильё, их не устраивает выплаты за квадратный метр застройщиком - 60 000 рублей за квадратный метр. Не приватизировавшие жильё должны получить жильё согласно действующего законодательства, и похоже их устраивает такая ситуация. 

Нет ли другого выхода из этой ситуации? Действительно, у меня схожая проблема – квартира в аварийной двушке на улице Первомайская, 41 квадратный метр. Соответственно, получу я только 2 460 000 рублей. Естественно, нигде деньги даже однокомнатную квартиру не купить.  (Мы правда её не приватизировали, предвидя такой исход).

Возможно, я неправильно понял проблему. Но объяснения её нигде нет. 

Я имею в виду приглашение на митинг. 

Любое мероприятие надо готовить, если нет решения проблемы в правовом поле, власти не идут на встречу, люди страдают.

 Объясните, в чем глубинный смысл этого протеста. Выпустите газету, листовку, задействуйте интернет-ресурсы.

Один товарищ в комментариях поста на 29.ru сказал – «в советское время квартиры давали всем переселенцам бесплатно». Правильно. Но тогда квартиры продать было нельзя, только сдать обратно в фонд имущества.

В общем, никакой информационной поддержки митинга не было. Партийцам никто ничего не объяснял, даже большинство не знали о проведении митинга. За неделю было неизвестно – будет митинг или нет.

Соответственно людей было мало, да еще и мороз.

  В своё время, в далёком 1991 году, когда я пришёл начинающим преподавателе в Архангельский Лесотехнический техникум на должность преподавателя общественных наук, мне, молодому специалисту, завуч по учебной работе - Эмма Анатольевна Берг, мама Иванкина Ильи Игоревича, директора школы, которую посетил В. Путин, во время последнего визита говорила: «Если ученик не понял урока, виноват не ученик, а учитель, который не смог объяснить материал». 

Митинг был неподготовлен, и смысла в его проведении не было. Однако он был проведён.  Результат – нулевой.

Если бы, Надежда Ивановна, вы мотивировали свой поступок этими доводами – это было бы логично, понятно. Но ситуация другая.

Давайте разберёмся.

Виноградова привела совсем другую аргументацию своего поступка и она антипартийная.

  Можно ли её обвинить в двурушничестве?  Нет.  Она не член партии КПРФ.

Вопрос в другом – как Виноградова так долго выдвигалась депутатом от КПРФ, когда она фактически не была коммунистом ни в душе, ни в идеологических убеждениях, ни в быту?

Я лично близко не знаком с Надеждой Ивановной, но короткие минуты общения (психологи говорят, что первое впечатление самое верное), мне показали, что человек она лёгкий в общении, не заносчивая, не «бронзовая».

Но слушая её многочисленные выступления, которые показывали, привели меня к убеждению, что в идеологическом направлении она абсолютно не подготовлена. Уверен, что первоисточники марксизма-ленинизма она никогда не читала. Только общие фразы и популизм левого толка.

Почему Надежда Ивановна так долго представляла КПРФ на областном уровне, когда она не имела никакого отношения к партии?

Вопрос интересный. Мне здесь вспоминаются слова депутата от КПРФ в 2015 – 2020 году в Областном собрании - Павлова Василия Несторовича (вышедшего из партии в твёрдой уверенности в том, что его исключат).

- Виноградова – это «договорняк» между Новиковым А.В и Крупчаком.

  Десять лет назад, в 2013 году, никому неизвестна Надежда Ивановна Виноградова, никакого отношения нет имеющая к партии, вдруг становится «первой леди» левого протестного движения.

КПРФ тогда тратила большие финансовые ресурсы для раскрутки её кандидатуры. А народ верил – раз партия выдвинула этого кандидата, значит так и нужно.  

За десять лет её работы в Областном собрании она ни разу не отчитывалась перед партийцами за свою работу. Что она там делала – никому не известно.

Мне пару раз приходилось обращаться к Надежде Ивановне, как к депутату, с проблемами, не официально, а как к товарищу по партии, так сказать, «накоротке». Результата не было никакого.

Один раз – по проблеме расширения списка субвенций трат областного бюджета образовательных школ для хозяйственных нужд (в муниципальных школах нет денег даже для приобретения саморезов).

После встречи с Надеждой Ивановной и объяснения сути проблем, она перестала отвечать на звонки и ушла, как говорится, «в туман».

Среди рядовых членов КПРФ сложилось убеждение, что госпожа Виноградова - это интрига с представителями бизнеса прежнего руководства областного отделения партии.

Надежда Ивановна человек небедный. Она руководитель трёх предприятий, и её ежемесячный доход составляет более миллиона рублей в месяц (за точность цифр не ручаюсь). 

У партийцев возникал вопрос – почему она не вступает в партию. Ведь членские взносы от её огромных доходов намного бы перекрывали взносы от десятков членов партии.

Ответов у партийного руководства не было.

Новое руководство Архангельского отделения КПРФ стало заложником этой ситуации, но и оно наступило опять на эти «грабли» -«кадровый голод среди партийцев». Нет никакого «голода» – надо выдвигать в депутаты только партийцев, растить их. 

Поэтому результаты последних выборов только доказывают это – полное поражение такого подхода.   

Ситуация с выходом Надежды Ивановны из фракции КПРФ Областного собрания для меня банальная, т.е. не стоящая и выведенного яйца. 

«Баба с возу – кобыле легче». (русская народная поговорка, без обид)

Вопрос в другом – почему сложилась такая ситуация?   

Это меньшевизм в левом движении, отход от ленинских принципов построения партии - в условиях широкого наступления правых.

Такое положение напоминает события в Баварской советской республике (Германия) в 1918 – 1919 году, когда, возглавившие революцию немецкие меньшевики сознательно привели её к поражению.  Последующий террор частных военных компаний (фрайкоров), оплаченных буржуазией, в отношения коммунистов и революционных рабочих, привел к обезглавливанию всего Левого фронта. Далее, в 20-е годы, появление множества правых, националистических партий, привело в 1933 году к власти Гитлера...

 Михаил Скоморохов, специально для   RUSNORD

(иллюстрация с https://as.fishki.net/upload/post/2020/11/01/128420970/gallery/965035507.jpg

16 декабрь 17:15 | : Горячая тема / Политика / Скандалы

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