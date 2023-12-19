Вот он какой, Пивков Сергей

Известите о том, что Сергей Пивков вступил в ряды «Единой России», буквально всколыхнуло сонное послепраздничное инфопространство патриархального Поморья. В подавляющем большинстве своём комментарии ёрнические – «а как же принципиальность», «а как же оппозиционность», «а как же преданность делу Жириновского».

Давайте разбираться…

Сергей Анатольевич – человек искренний. В интервью 2017 года, уже будучи депутатом Архангельского областного Собрания от ЛДПР (в следующем созыве – главой фракции), он честно рассказал о своём пути в большую политику. Со школы увлекаясь спортом, он обратил внимание на то, что в родном Новодвинске катастрофически не хватает детских спортивных площадок. Уже в середине нулевых, чтобы тебя услышали, надо было говорить не от себя лично, а от лица какой-нибудь партии. Молодому Пивкову самой перспективной показалась «Молодая гвардия» - молодёжное крыло «Единой России».

- Я как-то сразу понял, что это дело по моей энергетики. Люблю что-то организовывать, добиваться, приносить пользу. Уже тогда работал на комбинате (АЦБК) сменным мастером, имел диплом о высшем образовании. Но эта деятельность нечто иное, масштабнее. (из интервью)

Человек попробовал, у него получилось. Мало того, понравилось. Избрался одномандатником в горсовет Новодвинска… а дальше стоп. Очередь. Как признаётся Пивков, из той сотни активных ребят, которых он привёл с собой в «Молодую гвардию», буквально единицы перешли на другой уровень, непосредственно в партию. Молодость и задор быстро проходят, хочется всего и сразу (а кто этим не грешен?!).

И тут судьбоносная встреча с Жириновским, знаменитый магнетизм ушедшего лидера либерал-демократов, о котором говорят те, кто общался с ним лично (особенно впечатлительные натуры). Вот их диалог в дверях Государственной Думы, куда Пивков пришёл с партийным значком ЕР на лацкане:

- Член этой партии?

- Да.

- А чего так?

- …

- Ничего, всё равно у нас будешь.

Сейчас многие вспоминают пророчества Владимира Вольфовича, как он предсказал кровавый конфликт на Ближнем Востоке, который отвлечёт внимание мирового сообщества от Украины. Ну, и как мог рядовой член партии власти бороться с сверхъестественными способностями гуру либерал-демократов?! Оставалось довериться судьбе.

К слову, в том нашем разговоре Сергей Анатольевич утверждал, что ЛДПР на любом уровне – это не Пивков, не Федорков, не Губанов, не кто-то ещё… есть только Владимир Вольфович, не будет его - не будет и партии. Так где здесь «предательство Жириновского»?!

Обратите внимание – Пивков вышел из ЛДПР только в декабре 2023-го. На должность заместителя губернатора Архангельской области он был приглашён в конце 2020-го. Владимир Вольфович покинул нас в апреле 2022-го. По-моему, все приличия соблюдены. Более того, рискну предположить, что за прошедшие с момента прихода в исполнительную власть три года Сергей Анатольевич выдержал не один серьёзный разговор на эту тему – «доколе?!».

Теперь об оппозиционности. Семь лет назад Пивков мечтал о двухпартийной системен – «Единая Россия» и ЛДПР.

- Да, мы пока оппозиция, но конструктивная оппозиция. Задача нашей партии созидать, но и одёргивать «партию власти», чтобы не борзела, при этом не раскачивая общую лодку.

До двухпартийной системы пока не дожили, но события последних двух лет (без малого) убрали многие противоречия, прежде всего, во внешнеполитическом курсе. Всё остальное кажется второстепенным. Вот победим… тогда и будем разбираться в мелочах.

Теперь о принципиальности. В своё время автор этого материала задавал вопрос губернатору – является ли назначение члена оппозиционной партии на крупную должность политическим манёвром. И получил однозначный ответ – рассматриваются только деловые качества кандидатуры, партийность ни при чём.

Но переходя из законодательной власти в исполнительную, любой вчерашний оппозиционер должен быть готов к изменению своего партийного статуса, это плата за новые возможности (в том числе, карьерные). Когда-то членство в КПСС было главным ключом к успеху, без него просто не назначали на ответственную должность. Теперь для получения материальных благ проще уйти в бизнес и вообще не заниматься политикой. Поэтому, когда успешный предприниматель вдруг переходит на госдолжность с твёрдым окладом, к нему возникают вопросы…

Пивков в бизнес никогда не заходил, у него другие интересы. В том же интервью он отрицал Данилу Багрова («Брат») как своё альтер эго, но готов подписаться под фразой «Вся сила в правде» - «Только это добрая сила. Которая созидает, а не отстреливает, не разрушает».

Изменил ли он своим убеждениям? За какую правду теперь готов стоять Пивков Сергей? Время покажет. Ему в августе исполняется ровно 40… всё впереди.

Леонид Черток