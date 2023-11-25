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Не по дороге. Надежда Виноградова официально разошлась с коммунистами

Об этом популярный в Архангельске политик сделала заявление в ходе сегодняшней сессии Архангельского областного Собрания, так как вчера в соцсетях был всего лишь «протокол о намерениях». Повторим ее формулировку:

- Я не считаю, что митинги, манифестации и другие формы непарламентской активности способствуют достижению тех целей, которые перед нами стоят. А это, прежде всего, улучшение жизни людей, решение их проблем. Наоборот. Сегодня совсем не то время, чтобы наращивать уличную протестную активность. Наша страна, а вместе с ней и каждый из нас проходит через настоящее испытание на сплоченность и единство. Считаю, что демонстрировать обратное сейчас недопустимо. Поэтому не считаю для себя возможным и дальше состоять во фракции КПРФ в областном Собрании депутатов.

Интересно, что Виноградова долгое время была единственным депутатом регионального уровня, кто избирался под красными знаменами не по партийному списку. При этом ее коллеги по фракции постоянно «топили» за отмену выборов по одномандатным округам, понимая, что вне партийных списков их шансы получить депутатский мандат практически равны нулю (что и показала практика).

При этом Надежда Ивановна никогда не состояла в рядах КПРФ и как бы считалась ее «сторонницей». По мнению наблюдателей, такой выбор политической ориентации зависел от желания Владимира Крупчака (группа компаний «Титан») «не складывать яйца в одну корзину». Такая необходимость давно отпала.

Те же наблюдатели прогнозируют, что героиня сегодняшнего дня недолго будет оставаться внефракционным депутатом. В какую войдет, догадаться несложно.

В региональном отделении КПРФ пока отказывают в комментариях к случившемуся даже лояльным к ним СМИ. Однако из собственных источников ИА RUSNORD стало известно, что в кулуарах обкома называют поступок Виноградовой «предательством» и «ножом в спину», прежде всего, персека Гревцова. 

В настоящее время редакция собирает комментарии от коммунистов, как исключенных, так и действующих, которые обязательно будут опубликованы.

(фото с https://catalog-photo.ru

13 декабрь 15:04 | : Горячая тема / Политика / Скандалы

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