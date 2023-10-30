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Депутат АОСД Надежда Виноградова заявила о выходе из фракции КПРФ

Соответствующее заявление Надежда Виноградова разместила на странице в социальной сети. Она считает, что сейчас не время морозить людей на бестолковых митингах… да и вообще не время.

- Задача любой партии - защита интересов своих избирателей. Но то, каким образом сегодня партия КПРФ пытается это сделать, для меня неприемлемо. 

Я не считаю, что митинги, манифестации и другие формы непарламентской активности способствуют достижению тех целей, которые перед нами стоят. А это, прежде всего, улучшение жизни людей, решение их проблем. Наоборот. Сегодня совсем не то время, чтобы наращивать уличную протестную активность. Наша страна, а вместе с ней и каждый из нас проходит через настоящее испытание на сплоченность и единство. Считаю, что демонстрировать обратное сейчас недопустимо. Поэтому не считаю для себя возможным и дальше состоять во фракции КПРФ в областном Собрании депутатов.

Напомним, что Надежда Виноградова никогда не состояла членом Коммунистической партии РФ, но трижды избиралась в областное Собрание под красными знаменами в качестве одномандатника.

Теперь в АОСД остались два представителя КПРФ – персек обкома Александр Гревцов и рантье из НАО. Жалкое зрелище…

12 декабрь 15:02 | : Политика / Скандалы

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