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В России объявлен единый день сбора подписей в поддержку Путина

16 января пройдёт единый день сбора подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина на выборах Президента. Он состоится во всех регионах и на всех доступных партийных площадках.

В их числе - штабы общественной поддержки, общественные приёмные Председателя партии, региональные и местные исполкомы, сообщил секретарь Генсовета партии.

 «В удалённые территории, где нет возможности куда-то приехать и принять участие в процедуре, поедут волонтёры, чтобы помочь людям», - написал Андрей Турчак в своём телеграм-канале.

 По его словам, параллельно со сбором подписей в регионах на партийных площадках будет проходить обсуждение итогов и планов по народной программе, партийным проектам.

 Ранее Андрей Турчак сообщил, что в сборе подписей за выдвижение Владимира Путина кандидатом в Президенты участвуют все региональные и местные отделения «Единой России». Сбор проводят более 19 тысяч волонтеров, отметил он.

 «В Архангельской области сбор подписей идёт полным ходом. Северяне активно выражают свою гражданскую позицию по отношению к самовыдвиженцу Владимиру Путину. Наши бригады волонтёров не только собирают подписи на местах, но и выезжают к маломобильным гражданам и пожилым людям по их просьбе», - отметил секретарь Архангельского местного отделения Партии Иван Воронцов.

 Напомним, «Единая Россия» на XXI Съезде единогласно поддержала выдвижение Владимира Путина кандидатом в Президенты на выборах 2024 года. Партия сделает всё, чтобы безоговорочную победу снова одержал действующий Президент, подчеркнул Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на пленарном заседании.

 В декабре 2023 года была создана инициативная группа по выдвижению кандидата на должность Президента Владимира Путина. Её первое заседание состоялось 9 декабря. В неё вошли общественники, деятели науки, культуры, спортсмены, волонтёры, военные, промышленники, политики. От «Единой России» - в составе группы: секретарь Генсовета Андрей Турчак, руководитель думской фракции партии Владимир Васильев, глава Центрального исполкома Александр Сидякин, председатель МГЕР Антон Демидов, другие депутаты разных уровней и сенаторы.

 

12 январь 16:49 | : Политика

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