Архангельские единороссы поставили подписи за кандидатуру Путина

Архангельское региональное отделение «Единой России»: «Сегодня мы дружно поставили подписи за кандидата на должность Президента РФ. И не случайно – в Рождество. Да, этот день располагает ко всему хорошему. Тем более с коллегами мы не виделись с прошлого года! Все живы-здоровы, в прекрасном настроении. Это важно. А повод для нашей встречи весомый – мы выбрали своё будущее, поставили подписи за Владимира Путина. Наша гражданская позиция ясна. Мы – единороссы, видим нашего Президента и дальше во главе России. Мы уверены, что с ним наша страна преодолеет все трудности».

Напомним, сбор подписей за Владимира Путина стартовал в конце декабря 2023 года. Сегодня, как и в предыдущие дни, в поддержку кандидата в Президенты РФ подписи поставили северяне во всех населённых пунктах Архангельской области.

- Участвуют в общем деле и семьями, и во время дружеских встреч в кафе. Сначала идут к нашей стойке, - рассказывает волонтёр Татьяна Бояринова (представляет педагогические студенческие отряды). – Сегодня, например, мы с коллегой Анастасией Яковлевой зафиксировали самое большое количество подписей за время нашей работы. Северяне задают нам вопросы. В основном людей интересует дата выборов Президента и будет ли возможность голосовать дистанционно, кроме традиционного посещения избирательных участков.

Поставить подпись за Владимира Путина в Архангельске можно в Титан Арене, Европарке, Макси, в ТЦ «Петромост». А также в Доме народного творчества на площади Ленина, 1, в Молодёжном центре Архангельской области на улице Шубина, 9 и в Штабе общественной поддержки на Поморской, 5.



