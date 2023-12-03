Народный фронт Поморья принимает желающих поставить подпись "за" Путина

Сегодня по всей стране начался сбор подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина.



Одним из первых поставил подпись Илья Иванкин, руководитель самой большой образовательной организации в регионе – школы № 7 города Архангельска.



«При Владимире Путине страна меняется, причем с поразительной скоростью. И я поддерживаю его за то, что он продвигает национальные проекты, которые, действительно, меняют качество жизни наших людей. Как директор школы я это очень хорошо ощущаю», – рассказал он.



Сбор подписей продолжится в региональном отделении Народного фронта до 25 января. При себе необходимо иметь паспорт.



Ждём вас каждый день с 10.00 до 18.00. 1, 2 и 7 января – выходные дни.



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(фото с https://sputnikglobe.com)