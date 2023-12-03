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Народный фронт Поморья принимает желающих поставить подпись "за" Путина

Сегодня по всей стране начался сбор подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина.
 
Одним из первых поставил подпись Илья Иванкин, руководитель самой большой образовательной организации в регионе – школы № 7 города Архангельска.

 «При Владимире Путине страна меняется, причем с поразительной скоростью. И я поддерживаю его за то, что он продвигает национальные проекты, которые, действительно, меняют качество жизни наших людей. Как директор школы я это очень хорошо ощущаю», – рассказал он.

 Сбор подписей продолжится в региональном отделении Народного фронта до 25 января. При себе необходимо иметь паспорт.

 Ждём вас каждый день с 10.00 до 18.00. 1, 2 и 7 января – выходные дни.

 Есть вопросы? Пишите нам в социальных сетях: ВК, ОК, ТГ или звоните по телефону: 8 (8182) 20-02-74.

(фото с https://sputnikglobe.com

23 декабрь 15:01 | : Политика

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