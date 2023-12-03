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Дмитрий Морев лично поддержал Владимира Путина и призывает остальных

Откровения градоначальника Архнгельска:

- Сегодня в Молодежном центре Архангельской области я поставил свою подпись в поддержку выдвижения Владимира Владимировича Путина на выборах Президента России.

 Уверен, что граждане многих государств были бы счастливы увидеть такого сильного лидера у себя. Но такой лидер есть у нас. И, конечно, я хочу, чтобы он продолжил работу по развитию нашей страны, укреплению экономики, повышению качества жизни и позиционированию на мировой арене. Достаточно вспомнить каким был Архангельск конца 90-х годов и сравнить с днем сегодняшним, чтобы оценить, насколько большой путь пройден.

 Я призываю архангелогородцев принять участие в сборе подписей и поддержать нашего президента. Это можно сделать в Доме народного творчества на пл. Ленина, 1 или в Молодежном центре Архангельской области на ул. Шубина, 9.

27 декабрь 14:16 | : Политика

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