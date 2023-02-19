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В Архангельской области начались парады у дома ветерана ВОВ

Парад у дома ветерана - ежегодная акция, организованная «Единой Россией». Участников Великой Отечественной войны становится все меньше, а посещать мероприятия ко Дню победы в городе, на центральных площадях все сложнее. Поэтому депутаты, партийцы, молодогвардейцы лично дойдут до каждого ветерана. 

Участие в организации праздничной программы уже 4 год принимает сводный оркестр Главного управления МЧС России по Архангельской области и городской духовой оркестр им. Владимира Васильева. С творческими музыкальными номерами перед ветераном, родственниками и просто прохожими выступили и коллективы культурного центра «Соломбала-Арт»: хор ветеранов «Поморочка», артисты вокальной студии «Импровизация». Знакомые всем песни подпевали всем двором, а в конце вместе спели главную песню праздника – «День Победы».

Одной из гостей праздничного концерта стала ветеран Великой Отечественной войны, кавалер ордена Отечественной войны II степени Луиза Антоновна Шумилова. Приближая Победу, будучи подростком, она работала в несколько смен. Кроме этого состояла в добровольном пожарном отряде - спасала деревянный Архангельск от зажигательных бомб.

«Мне было 13 лет, когда началась война, а в 15 лет я лет я пошла на войну - стала судовой изолировщицей в парусном цехе 176 завода в Соломбале. На военных кораблях шила паруса. Мы работали в несколько смен, не жалея сил, зная, что приближаем Победу. Спасибо большое за внимание, за праздник, за песни. Наш вклад в дело Победы не забыт, и это очень важно», - поблагодарила Луиза Антоновна и поздравила всех собравшихся с наступающим праздником. 

Луизе Антоновне 96 лет и в преддверие дня победы, согласно новому закону о детях войны, ей вручили медаль «Дитя Победы».

Поздравил ветерана член общественного совета Архангельска Владимир Самофалов и член общественного совета Соломбальского округа Алексей Бельков. 

«Почему важно проводить такие акции, в первую очередь, потому, что ветеранов осталось мало. Ветераны уходят от нас в «бессмертный полк». И нам, чтобы для самих себя внутри оставить и утвердить эту память о Великой Победе, нужно встречаться с ними и оказывать знаки внимания и почёта», - уверен Алексей Бельков.

Владимир Самофалов считает ежегодное празднование Дня Победы частью культурного кода русского человека.

Поздравила Луизу Антоновну и передала подарок от партии руководитель регионального отделения «Молодой гвардии Единой России» Мария Валуйских.

«Мне кажется, это самая трогательная акция, которая проводится в преддверии Дня Победы. Очень важно уделять особое внимание ветеранам - их с каждым годом становится все меньше и меньше. На сегодняшний момент осталось всего 113 ветеранов на всю нашу большую область, а в Архангельске только 32 ветерана», - прокомментировала Мария Валуйских. 

Поздравления с наступающим праздником сегодня также принимали Тамара Павловна Кулешова, Анатолий Никифорович Кулаков, Михаил Васильевич Стрельчук, Галина Серафимовна Пащенко, Рудольф Александрович Кротов, Тамара Николаевна Куликовских.

 

03 май 07:38 | : Политика

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