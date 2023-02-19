Глава Северодвинска лично поздравил военного шофера с Днем Победы

Игорь Арсентьев:

- Глубоко убеждён, что во все дни самые светлые мысли и слова сердечной благодарности должны быть обращены к нашим истинным героям – ветеранам Великой Отечественной войны.



С Днём Победы поздравил участника Великой Отечественной войны – Постникову Любовь Александровну. В 19 лет молодую девушку Любу Гагарину прямо из военкомата отправили учиться на курсы водителей автомобиля. В 1942 году она начала свой счет фронтовых километров: на передовую с боеприпасами и обратно - в медсанбат с ранеными бойцами. Демобилизовалась Любовь Александровна только в 1945 году. Награждена медалями «За победу над Германией» и «За боевые заслуги», медалью Жукова, орденом «Отечественной войны 2 степени».



Пообщавшись с Любовью Александровной, поражаешься ее невероятному оптимизму и жизнерадостности. Вместе с творческим коллективом она даже спела несколько фронтовых песен и призналась, что раньше занималась хоровым пением. А ей, между прочим, в сентябре исполняется 100 лет! Расстались с Любовью Александровной хорошими друзьями и пообещал увидеться на ее юбилее. Крепкого здоровья Вам, благополучия и счастья, пусть почаще Вас навещают внуки и правнуки!