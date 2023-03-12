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Дмитрий Морев тоже написал "Диктант Победы"

В областной столице акция проводилась на площадке Молодежного центра.

Глава Архангельска:

- Считаю это мероприятие важным для общества, для сохранения памяти о событиях и героях Великой Отечественной войны. И с каждым годом эта значимость растет, поскольку в силу возраста уходят живые носители истории – наши дорогие, многоуважаемые ветераны.

 Спасибо всем, кто помогает ветеранам и хранит память о подвиге народа в годы войны! Для нашей страны – это основа противостояния распространению нацизма в современном мире.

Как мы сообщали ранее, «Диктант Победы сегодня писал и градоначальник Северодвинска Игорь Арсентьев.

 

27 апрель 16:59 | : Политика

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