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Владимир Путин чуть-чуть разминулся с Arctic open

Сегодня президентский борт номер 1 приземлился в аэропорту «Архангельск».

Программа визита Владимира Путина в Поморье не афишируется из-за соображений секретности. Предполагается, что он посетит новую мегашколу №7 (там отменены занятия), осмотрит строительство социального жилья в районе Московского проспекта, а также прибудет на Севмаш (Северодвинск), где куется подводный щит страны.

К сожалению, Владимир Владимирович буквально на один день разминулся к архангельским Международным кинофестивалем Arctic open и не успел на его закрытие, которое состоялось вчера.

Ничего… дай Бог, в следующий раз.

11 декабрь 12:13 | : Политика

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