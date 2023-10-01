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Arctic open представил детскую программу кинофестиваля

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:

  02 ноября в 17:30 – церемония открытия программы ARCTIC OPEN – ДЕТЯМ.
 В программе :
 - показ фильма-открытия  «Морская комната»   (Италия), онлайн-приветствие  режиссера;  
 - вручение приза И. А Ковалевской, принимает исполнительный продюсер студии «Союзмультфильм» В. Долгих;
 - выступление детского театра эстрады «Страна чудес»;
 - приветствие жюри, участников, организаторов, представителей Министерства культуры Архангельской области,
 - Арктическая ленточка

  02-05 ноября – кинопоказы, встречи  и обсуждения с режиссерами, актерами, творческими группами фильмов. Модератор – Юрий Ерофеев, Мурманск
 Архангельск, кинотеатр «Мираж Синема» в ТРК Титан Арена
 Список участников прилагается
 Расписание на сайте https://arctic-open.com/calendar2023/ 

2 и 3 ноября в 13:00 – ретроспективный показ мультмюзиклов к 90-летию режиссера Инессы Ковалевской. Представляет исполнительный продюсер студии «Союзмультфильм» В. Долгих

 4 и 5 ноября  - сеансы VR – фильма «Подводный мир белых китов», музей художественного освоения Арктики им. Борисова А.А.
 Расписание на сайте https://arctic-open.com/calendar2023/ 

Кроме того…

01 ноября 11:00 – акция «Большое кино – малым поселкам», кинопоказ х/ф «Испытание аулом», встреча с продюсером Денисом Лафановым, кинозал «Премьер», пос. Коноша

  02 ноября в  10:30 – начало кинопоказов, кинотеатр «Мираж Синема» в ТРК Титан Арена (г. Архангельск, ул. Воскресенская,20).

Творческие встречи с китайским и иранскими режиссерами. Время в расписании - https://arctic-open.com/calendar2023/


 

30 октябрь 08:30 | : Культура

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