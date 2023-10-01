Arctic open представил детскую программу кинофестиваля

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:



02 ноября в 17:30 – церемония открытия программы ARCTIC OPEN – ДЕТЯМ.

В программе :

- показ фильма-открытия «Морская комната» (Италия), онлайн-приветствие режиссера;

- вручение приза И. А Ковалевской, принимает исполнительный продюсер студии «Союзмультфильм» В. Долгих;

- выступление детского театра эстрады «Страна чудес»;

- приветствие жюри, участников, организаторов, представителей Министерства культуры Архангельской области,

- Арктическая ленточка



02-05 ноября – кинопоказы, встречи и обсуждения с режиссерами, актерами, творческими группами фильмов. Модератор – Юрий Ерофеев, Мурманск

Архангельск, кинотеатр «Мираж Синема» в ТРК Титан Арена

Список участников прилагается

Расписание на сайте https://arctic-open.com/calendar2023/

2 и 3 ноября в 13:00 – ретроспективный показ мультмюзиклов к 90-летию режиссера Инессы Ковалевской. Представляет исполнительный продюсер студии «Союзмультфильм» В. Долгих



4 и 5 ноября - сеансы VR – фильма «Подводный мир белых китов», музей художественного освоения Арктики им. Борисова А.А.

Расписание на сайте https://arctic-open.com/calendar2023/

Кроме того…

01 ноября 11:00 – акция «Большое кино – малым поселкам», кинопоказ х/ф «Испытание аулом», встреча с продюсером Денисом Лафановым, кинозал «Премьер», пос. Коноша



02 ноября в 10:30 – начало кинопоказов, кинотеатр «Мираж Синема» в ТРК Титан Арена (г. Архангельск, ул. Воскресенская,20).

Творческие встречи с китайским и иранскими режиссерами. Время в расписании - https://arctic-open.com/calendar2023/



