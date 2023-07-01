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В Подмосковье найден погибшим куратор и отборщик кинофестиваля Arctic open

О гибели Алексея Медведева сообщила поисковая группа «Лиза Алерт» 18 августа.

Его супруга и продюсер Наталия Пылаева рассказала, что муж перестал выходить на связь с близкими с 21 июля. Семья проживает в городе Мытищи Московской области.  

Подробности трагедии неизвестны. В поисках Алексея участвовали поисковики, волонтеры и полиция. Есть данные, что его тело нашли около железнодорожных путей, причем на следующий день после исчезновения и при наличии документов, но родственникам почему-то не сообщили.

Директор Архангельского Международного кинофестиваля Arctic open Тамара Статикова:

Леша, Леша...
 Всегда буду помнить. Безмерно благодарна за четыре года совместной работы, за знакомство, как ты в 2018 году на предложение неизвестных людей неизвестного тебе фестиваля, немного подумав, согласился: "Да, будем работать!" И сразу стал говорить: "Мы, наш фестиваль"...
 Именно ты вывел Кинофестиваль стран Арктики Arctic Open на НАСТОЯЩИЙ международный уровень. ...Ты учил нас работать по-взрослому, профессионально, сразу поставив высокую планку, не прощая промахов и незнания, целиком отдаваясь любимому делу. И мы тянулись, да и все время будем оглядываться на тебя, потому что ты такой один..
 Наверное, тебе там легче, понятнее все... Ты уж помогай нам, приглядывай... не верю…

Интервью с Алексеем Медведевым, взятое в 2019 году перед третьим кинофестивалем в Архангельске, читайте здесь.

19 август 10:37 | : Культура / Происшествия

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