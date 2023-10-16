Глава Архангельска встретился с жителями расселяемых домов

Вчера Дмитрий Морев встретился с жителями КРТ переулка Водников.



Договор с застройщиком по этой территории был заключен одним из первых, и здесь уже идет расселение собственников и нанимателей деревянных домов.



Жители района переулка Водников прошли через тревожное время пожаров, и сейчас у них появилась возможность получить выплаты или другое жилье. В течение двух часов глава Архангельска Дмитрий Морев и представитель застройщика отвечали на общие и частные вопросы.



Считаю, что наша встреча с жителями прошла с пользой. У всех была возможность получить пояснение по своей индивидуальной ситуации. Мы увидели, что вокруг программы КРТ появилось много мифов, не всегда информация передавалась из уст в уста точно и достоверно. Теперь каждый участник сегодняшней встречи обладает полными, правдивыми сведениями, знает о своих правах и сможет ими воспользоваться, - так оценил результат мероприятия Дмитрий Морев.



Представитель застройщика – компании «Стройкомплекс» - подтвердила, что 51% собственников и нанимателей домов первого этапа уже дали свое согласие на выплату средств либо переезд в другую квартиру. Застройщик не предлагает жителям деревянное жилье – только благоустроенное, и только в кирпичных или панельных домах на территории города.



На встрече выступила независимый юрист Екатерина Агафонова, которая защищает жителей аварийных домов в суде.



Сейчас я веду дело собственника квартиры в одном из домов КРТ переулка Водников. Мы начали эту работу до включения дома в программу комплексного развития. Провели оценку стоимости, которая составила 47 тыс. рублей за квадратный метр. А застройщик предлагает 60 тысяч. Поэтому мы решили отказаться от своих исковых требований, потому что от застройщика мой клиент получит на 200 тыс. рублей больше, чем по суду, - привела пример из практики Екатерина Агафонова.

Участники встречи смогли не только задать все вопросы и получить компетентное разъяснение, но и договориться о дальнейшем обсуждении условий своего переселения с застройщиком. Чем быстрее этот вопрос решится с жителями первого этапа, тем раньше смогут получить выплаты и благоустроенное жилье по соцнайму жильцы домов второго этапа.



Глава Архангельска заверил, что при необходимости подобные встречи будут организованы и для жителей других территорий КРТ.



