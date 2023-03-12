В переулке Водников зазвучат звонкие голоса школьников

О планах реконструкции социальной сфера в печально известном переулке (поджоги и пожары) рассказал градоначальник Архангельска Дмитрий Морев:

- В этом году мы приступаем к реализации новой программы – комплексному развитию территорий жилой застройки. Всего на ближайшие два года мы определили 17 территорий для включения в программу.



Уже в апреле-мае объявим аукционы по четырем из них (см. карты). Собственники и наниматели деревянных домов на этих территориях дали свое согласие на участие в программе. Застройщик, который победит по итогам аукциона, предоставит жителям благоустроенное жилье или денежные компенсации, которые устроят людей. Затем расчистит территорию и построит жилые комплексы.



Главное преимущество программы – возможность реновации целых кварталов. Это не точечная, а комплексная застройка домами в едином архитектурном исполнении, с проездами и парковками, благоустроенными дворами, детскими площадками. Второе важное значение – возможность расселить жителей ветхих домов, которые не вошли в программы переселения.



На территории в районе пер. Водников мы зарезервировали земельный участок под школу, а жилье появится на соседних участках. В районе Гагарина-Дзержинского-Розинга предполагается строительство садика. Застройщик расселит дома и передаст муниципалитету уже свободный участок, где мы построим детский сад.



Сейчас по другим территориям в городе проводятся собрания жителей деревянных домов. При получении согласия они также будут включены в программу, люди обретут возможность жить в благоустроенных квартирах, а сами территории станут современными кварталами.