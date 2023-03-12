Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В переулке Водников зазвучат звонкие голоса школьников

О планах реконструкции социальной сфера в печально известном переулке (поджоги и пожары) рассказал градоначальник Архангельска Дмитрий Морев:

- В этом году мы приступаем к реализации новой программы – комплексному развитию территорий жилой застройки. Всего на ближайшие два года мы определили 17 территорий для включения в программу.

 Уже в апреле-мае объявим аукционы по четырем из них (см. карты). Собственники и наниматели деревянных домов на этих территориях дали свое согласие на участие в программе. Застройщик, который победит по итогам аукциона, предоставит жителям благоустроенное жилье или денежные компенсации, которые устроят людей. Затем расчистит территорию и построит жилые комплексы.

 Главное преимущество программы – возможность реновации целых кварталов. Это не точечная, а комплексная застройка домами в едином архитектурном исполнении, с проездами и парковками, благоустроенными дворами, детскими площадками. Второе важное значение – возможность расселить жителей ветхих домов, которые не вошли в программы переселения.

 На территории в районе пер. Водников мы зарезервировали земельный участок под школу, а жилье появится на соседних участках. В районе Гагарина-Дзержинского-Розинга предполагается строительство садика. Застройщик расселит дома и передаст муниципалитету уже свободный участок, где мы построим детский сад.

 Сейчас по другим территориям в городе проводятся собрания жителей деревянных домов. При получении согласия они также будут включены в программу, люди обретут возможность жить в благоустроенных квартирах, а сами территории станут современными кварталами.

13 апрель 12:47 | : Политика

Главные новости


Тайваньский синдром. Взгляд из Архангельска
Водные страсти Бревенника. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Апрель 2023 (152)
Март 2023 (351)
Февраль 2023 (304)
Январь 2023 (331)
Декабрь 2022 (397)
Ноябрь 2022 (358)


Деньги


все материалы
«    Апрель 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20