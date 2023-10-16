Дмитрий Морев приглашает на встречу жителей расселяемых домов

9 декабря в 16 часов жителей домов территории комплексного развития в районе переулка Водников приглашаем на диалог с главой города и застройщиком. Мероприятие пройдет в конференц-зале администрации на пл. Ленина, 5 и состоится при любой погоде.
У нанимателей и собственников деревянных домов КРТ есть возможность получить ответы на все вопросы непосредственно от главы Архангельска Дмитрия Морева.
На встречу приглашаются собственники и наниматели жилых помещений следующих домов:
• пер. Водников, д, 3
• пер. Водников, д, 5
• пер. Водников, д, 6
• пер. Водников, д.7
• пер. Водников, д.8
• пер. Водников, д.10
• ул. Выучейского, д. 54
• ул. Выучейского, д. 56
• ул. Выучейского, д. 58
• ул. Выучейского, д. 62
• просп. Советских космонавтов, д. 32
• просп. Советских космонавтов, д. 34
• просп. Обводный канал, д, 13, корп. 2
• просп. Обводный канал, д, 15, корп. 1
• просп. Обводный канал, д. 15, корп. 2
• просп. Обводный канал, д. 15, корп. 3
• просп. Обводный канал, д. 15, корп. 5
• просп. Обводный канал, д. 11, корп. 1
• ул. Розы Люксембург, д. 44
• ул. Розы Люксембург, д. 46
• ул. Розы Люксембург, д. 46, корп. 1
• ул. Розы Люксембург, д. 46, корп. 2
• ул. Розы Люксембург, д. 48
• ул. Розы Люксембург, д. 52
• ул. Розы Люксембург, д. 50
• ул. Розы Люксембург, д. 50, корп. 1
• ул. Розы Люксембург, д. 53
• ул. Розы Люксембург, д. 55
• ул. Розы Люксембург, д. 57
• ул. Розы Люксембург, д. 59.
Для оформления пропуска в здание необходимо иметь при себе паспорт!