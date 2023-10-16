Дмитрий Морев приглашает на встречу жителей расселяемых домов

9 декабря в 16 часов жителей домов территории комплексного развития в районе переулка Водников приглашаем на диалог с главой города и застройщиком. Мероприятие пройдет в конференц-зале администрации на пл. Ленина, 5 и состоится при любой погоде.



У нанимателей и собственников деревянных домов КРТ есть возможность получить ответы на все вопросы непосредственно от главы Архангельска Дмитрия Морева.



На встречу приглашаются собственники и наниматели жилых помещений следующих домов:



• пер. Водников, д, 3

• пер. Водников, д, 5

• пер. Водников, д, 6

• пер. Водников, д.7

• пер. Водников, д.8

• пер. Водников, д.10

• ул. Выучейского, д. 54

• ул. Выучейского, д. 56

• ул. Выучейского, д. 58

• ул. Выучейского, д. 62

• просп. Советских космонавтов, д. 32

• просп. Советских космонавтов, д. 34

• просп. Обводный канал, д, 13, корп. 2

• просп. Обводный канал, д, 15, корп. 1

• просп. Обводный канал, д. 15, корп. 2

• просп. Обводный канал, д. 15, корп. 3

• просп. Обводный канал, д. 15, корп. 5

• просп. Обводный канал, д. 11, корп. 1

• ул. Розы Люксембург, д. 44

• ул. Розы Люксембург, д. 46

• ул. Розы Люксембург, д. 46, корп. 1

• ул. Розы Люксембург, д. 46, корп. 2

• ул. Розы Люксембург, д. 48

• ул. Розы Люксембург, д. 52

• ул. Розы Люксембург, д. 50

• ул. Розы Люксембург, д. 50, корп. 1

• ул. Розы Люксембург, д. 53

• ул. Розы Люксембург, д. 55

• ул. Розы Люксембург, д. 57

• ул. Розы Люксембург, д. 59.



Для оформления пропуска в здание необходимо иметь при себе паспорт!