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Дмитрий Морев приглашает на встречу жителей расселяемых домов

9 декабря в 16 часов жителей домов территории комплексного развития в районе переулка Водников приглашаем на диалог с главой города и застройщиком. Мероприятие пройдет в конференц-зале администрации на пл. Ленина, 5 и состоится при любой погоде.

 У нанимателей и собственников деревянных домов КРТ есть возможность получить ответы на все вопросы непосредственно от главы Архангельска Дмитрия Морева.

 На встречу приглашаются собственники и наниматели жилых помещений следующих домов:

 • пер. Водников, д, 3
 • пер. Водников, д, 5
 • пер. Водников, д, 6
 • пер. Водников, д.7
 • пер. Водников, д.8
 • пер. Водников, д.10
 • ул. Выучейского, д. 54
 • ул. Выучейского, д. 56
 • ул. Выучейского, д. 58
 • ул. Выучейского, д. 62
 • просп. Советских космонавтов, д. 32
 • просп. Советских космонавтов, д. 34
 • просп. Обводный канал, д, 13, корп. 2
 • просп. Обводный канал, д, 15, корп. 1
 • просп. Обводный канал, д. 15, корп. 2
 • просп. Обводный канал, д. 15, корп. 3
 • просп. Обводный канал, д. 15, корп. 5
 • просп. Обводный канал, д. 11, корп. 1
 • ул. Розы Люксембург, д. 44
 • ул. Розы Люксембург, д. 46
 • ул. Розы Люксембург, д. 46, корп. 1
 • ул. Розы Люксембург, д. 46, корп. 2
 • ул. Розы Люксембург, д. 48
 • ул. Розы Люксембург, д. 52
 • ул. Розы Люксембург, д. 50
 • ул. Розы Люксембург, д. 50, корп. 1
 • ул. Розы Люксембург, д. 53
 • ул. Розы Люксембург, д. 55
 • ул. Розы Люксембург, д. 57
 • ул. Розы Люксембург, д. 59.

 Для оформления пропуска в здание необходимо иметь при себе паспорт!

08 декабрь 11:23 | : Политика

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