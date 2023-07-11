Застройщик угрожает жителям переулка Водников судом

Жители многострадального переулка Водников остались один на один с застройщиком, который угрожает им расселением в судебном порядке, если люди не согласятся на предложенную выкупную цену. Которая составляет всего 60 тыс. рублей за квадратный метр (при средней цене на вторичном рынке около 100 тысяч).

Напомним, что в июле текущего года ООО «СЗ «Стройкомплекс», как единственный участник выиграло аукцион, и 1 августа заключило с муниципалитетом контракт на комплексное развитие территории, в которую входит переулок Водников. По условиям контракта, в переулке предстоит расселить 24 ветхих и аварийных дома — около 240 квартир. На это нужно не менее 1,4 миллиарда рублей. Договор заключен на 10 лет, и на это время дома и их жители – «выпали» из всех государственных программ по переселению из аварийного жилфонда.

Но у «Стройкомплекса» на сегодня всего один реализованный проект — малоэтажный ЖК «Страдивари». Сейчас фирма возводит в Архангельске ЖК «Аристократ», который она должна будет сдать под конец 2025 года. Откуда застройщик возьмет средства на расселение домов в переулке Водников, непонятно. И то, что он уже сейчас в жесткой форме предлагает жителям заведомо проигрышные условия по выкупной цене – наводит на размышления.

Заметим, что в соответствии с тем же договором на КРТ, застройщик в трехмесячный срок обязан исполнить судебные решения по предоставлению жилья, которые имеются у жителей расселяемых домов. То есть, 1 ноября претензии к ООО «СЗ «Стройкомплекс» могут предъявить уже судебные приставы.

Редакция продолжит внимательно следить за развитием ситуации.