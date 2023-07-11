Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Застройщик угрожает жителям переулка Водников судом

Жители многострадального переулка Водников остались один на один с застройщиком, который угрожает им расселением в судебном порядке, если люди не согласятся на предложенную выкупную цену. Которая составляет всего 60 тыс. рублей за квадратный метр (при средней цене на вторичном рынке около 100 тысяч).

 Напомним, что в июле текущего года ООО «СЗ «Стройкомплекс», как единственный участник выиграло аукцион, и 1 августа заключило с муниципалитетом контракт на комплексное развитие территории, в которую входит переулок Водников. По условиям контракта, в переулке предстоит расселить 24 ветхих и аварийных дома — около 240 квартир. На это нужно не менее 1,4 миллиарда рублей. Договор заключен на 10 лет, и на это время дома и их жители – «выпали» из всех государственных программ по переселению из аварийного жилфонда.

 Но у «Стройкомплекса» на сегодня всего один реализованный проект — малоэтажный ЖК «Страдивари». Сейчас фирма возводит в Архангельске ЖК «Аристократ», который она должна будет сдать под конец 2025 года. Откуда застройщик возьмет средства на расселение домов в переулке Водников, непонятно. И то, что он уже сейчас в жесткой форме предлагает жителям заведомо проигрышные условия по выкупной цене – наводит на размышления.

 Заметим, что в соответствии с тем же договором на КРТ, застройщик в трехмесячный срок обязан исполнить судебные решения по предоставлению жилья, которые имеются у жителей расселяемых домов. То есть, 1 ноября претензии к ООО «СЗ «Стройкомплекс» могут предъявить уже судебные приставы.

Редакция продолжит внимательно следить за развитием ситуации.

 

05 октябрь 16:39 | : Скандалы

Главные новости


Осень в городе не задержится
Мобилизация проходит блестяще. Театру в деревне не быть. И другие вести из прошлого Поморья

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Октябрь 2023 (58)
Сентябрь 2023 (320)
Август 2023 (325)
Июль 2023 (336)
Июнь 2023 (356)
Май 2023 (340)


Деньги


все материалы
«    Октябрь 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20