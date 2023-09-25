Администрация Архангельска серьезно взялась за «Рико»

О шагах в этом направлении рассказал градоначальник Дмитрий Морев:

- Подготовку к зиме ведём по всем направлениям. Перед компанией «Рико» поставили задачу: обеспечить бесперебойную работу общественного транспорта в морозную погоду. Мы не собираемся возвращаться к истории, когда в самые холодные дни люди безуспешно ждали автобусов на остановках.



Впервые за многие годы выполняется почти 100% рейсов. Например, в сентябре процент исполнения был 99,24. Такая дисциплина должна сохраняться и в холодный сезон.



Шипованной «резины» для автобусов не существует, поэтому автобусные парки используют всесезонные шины. Большое внимание в канун зимнего периода уделяется проверке исправности работы всех систем транспорта. Чтобы не допустить пропуска рейсов, автобусы должны заводиться в любой мороз, при понижении температуры на улице обеспечивать тепло в салонах.



Перевозчик подтверждает, что мойка автобусов в зимние месяцы будет производиться в ежедневном режиме. В том числе, для удаления соли, которая используется как противогололедный реагент.



Мезенское дорожное управление провело работы по подготовке к асфальтированию проезда, который ведет к базе «Рико» в Кузнечихинском промузле. Этот ремонт позволит продлить срок службы подвижного состава и положительно отразится на чистоте общественного транспорта.