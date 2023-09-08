В Северодвинске началась реализация нового строительного проекта

Начался снос домов в рамках реализации проекта комплексного развития территории в градостроительном квартале 102. Об этом объявил градоначальник Игорь Арсентьев:



- На территории квартала 102, ограниченного улицами Тургенева, Чехова, Гайдара и Трудовым переулком, расположено пять многоквартирных домов. В рамках заключенного договора инвестор ООО «ТНС» расселил 42 квартиры общей площадью более полутора тысяч квадратных метров, а также разработал документацию по планировке территории.



Сейчас ведется снос домов и разрабатывается проектно-сметная документация на строительство новых объектов.



Планируемый объем ввода жилья составит – 19 тысяч квадратных метров. Здесь будут предусмотрены детская игровая и спортивная площадки, места для отдыха, парковки, а также обустроены тротуары вдоль улиц Тургенева, Чехова и Гайдара.