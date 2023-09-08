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В Северодвинске началась реализация нового строительного проекта

Начался снос домов в рамках реализации проекта комплексного развития территории в градостроительном квартале 102. Об этом объявил градоначальник Игорь Арсентьев:

 - На территории квартала 102, ограниченного улицами Тургенева, Чехова, Гайдара и Трудовым переулком, расположено пять многоквартирных домов. В рамках заключенного договора инвестор ООО «ТНС» расселил 42 квартиры общей площадью более полутора тысяч квадратных метров, а также разработал документацию по планировке территории.

 Сейчас ведется снос домов и разрабатывается проектно-сметная документация на строительство новых объектов.

 Планируемый объем ввода жилья составит – 19 тысяч квадратных метров. Здесь будут предусмотрены детская игровая и спортивная площадки, места для отдыха, парковки, а также обустроены тротуары вдоль улиц Тургенева, Чехова и Гайдара.

26 сентябрь 13:59 | : Политика / Экономика

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