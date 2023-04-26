Группа Аквилон расселит 6 аварийных домов в Северодвинске

По итогам аукциона, проведенного администрацией Северодвинска, с Группой Аквилон заключен контракт на комплексное развитие территории квартала 007.

Речь идет об участке в границах ул. Торцева - ул. Полярной – ул. Советской и пр. Ленина. На общих собраниях жители домов, расположенных в квартале проголосовали за его включение в программу комплексного развития.

На участке площадью в 3,95 га предполагается в три этапа расселить за счет застройщика 6 ветхих аварийных домов 1939-40 годов постройки площадью 4,1 тыс. кв. м, это 64 квартиры. Также застройщик выкупит здание кафе на ул. Полярной 4а. Кроме того по региональной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы» будут расселены дома на ул. Торцева, 45 и на ул. Советская, 42Б.

На месте расселенных домов возможно строительство нового жилого комплекса площадью 28,9 тыс. кв. м. Он займет только 21% территории участка. Остальное отводится под комплексное благоустройство. Оно включает в себя закрытый двор с детской, спортивной площадками, зонами отдыха, озеленение. Предусматривается большая наземная стоянка на 160 машиномест. Также застройщик за свой счет благоустроит пешеходную рекреационную зону по периметру квартала вдоль улиц Торцева, Полярная и Советская площадью 0,83 га.

Участок обеспечен необходимыми мощностями и инженерными сетями для подключения в тепло-, электро-, водоснабжению и канализации. Территория обладает развитой социальной инфраструктурой, в шаговой доступности в 5-7 минутах находятся два детсада: №13 «Незабудка» (три корпуса) и №66 «Беломорочка». В 200 м расположена средняя школа №9,в пешеходной доступности – средняя школа №12. Рядом находятся детская поликлиника №1 и Северодвинская городская больница №1.

Это уже участок в городе корабелов, ветхое жилье на котором будет расселено по программе КРТ за счет застройщика. В прошлом году администрация Северодвинска провела первый в регионе аукцион на право заключения договора о комплексном развитии территории в квартале 102, ограниченном ул. Тургенева – ул. Чехова – ул. Гайдара и Трудовым переулком. Победителем стала Группа Аквилон, с которой подписан муниципальный контракт. В настоящее время расселение 5 деревянных двухэтажных домов площадью 1618 кв. м – 40 квартир, в которых зарегистрировано 116 человек, практически завершено. Ведется передача муниципалитету последних квартир, предназначенных для предоставления нанимателям. Те, кто согласился на денежную компенсацию, уже приобрели новое жилье.

На участке площадью 1,62 га будет построен новый 5-этажный жилой комплекс площадью 25 тыс. кв. м. Сам дом займет только 32% территории участка, остальное отводится под комплексное благоустройство. Оно включает в себя закрытый двор с детской, спортивной площадками, зонами отдыха, озеленение. Предусматривается большая наземная стоянка на 167 машиномест.

- Мы намерены продолжить участие в программах комплексного развития территорий в Северодвинске и Архангельске. Те участки, которые муниципалитеты выставляют на аукционы, предусматривают значительный объем расселения аварийного и ветхого жилья. Это большая финансовая и социальная нагрузка, но мы готовы ее нести. У Группы Аквилон есть большой опыт участия в программе развития застроенных территорий в столице Поморья. Все аварийные дома были расселены в предусмотренные законом сроки, все жители получили новое жилье, либо денежную компенсацию, - пояснил председатель правления Группы Аквилон Александр Фролов.

В рамках масштабных и приоритетных региональных инвестпроектов, программ развития застроенных территорий и комплексного развития территорий, а также реставрации объектов культурного наследия Группа Аквилон передаст Архангельской области квартиры для детей-сирот, построит новые социальные объекты, рекреационные зоны и кластер креативных индустрий. Общий объем инвестиций девелопера в Поморье превышает 12 млрд. рублей.

В Северодвинске по областному закону «О государственной политике в сфере инвестиционной деятельности», в рамках приоритетного инвестпроекта в собственность региона Группой Аквилон будет передано 59 квартир в ЖК «Аквилон NEO» для предоставления по договорам социального найма детям-сиротам и жителям аварийных домов. По масштабному инвестпроекту в квартале 100 в Северодвинске компания построит и передаст безвозмездно муниципалитету детский сад на 140 мест и общедоступный парк площадью 2,5 га с берегоукреплением озера Театрального. В рамках строительства ЖК «АквилОnline» по соглашению с администрацией Группа Аквилон благоустроит привокзальную площадь.

В настоящее время Группа Аквилон возводит в Северодвинске 6 жилых комплексов общей площадью 150 тыс. кв. м. До конца года запланирован старт продаж еще четырех объектов – это следующие очереди уже строящихся ЖК.

Застройщики: ООО «АрхГорСтрой», ООО «ТНС», ООО СЗ «Победа», ООО СЗ «Он-лайн», ООО «СЗ «Аквилон-Северодвинск»