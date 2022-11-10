В Северодвинске появился еще один офис Группы Аквилон

Теперь получить весь комплекс услуг по оформлению сделок с недвижимостью можно в центре города на ул. Плюснина, 11, 2-й этаж, офис № 10, тел. 8(8184) 45-70-74.
Офис открыт с понедельника по пятницу с 10.00 до 19.00, в субботу консультации можно получить по предварительной записи.
Агентство предлагает полный спектр услуг на рынке недвижимости. Это консультация и оформление покупки квартир в новостройках; продажа новых квартир по уступке прав; продажа вторичного жилья, в том числе и по программам «Trade in» и «Моментальный выкуп»; продажа паркингов, гаражей, кладовых; продажа, аренда коммерческой недвижимости (объекты общественно-делового, коммерческого назначения, офисы, готовый бизнес); продажа коттеджей, дач, земельных участков; подбор готовой недвижимости, объектов на стадии строительства.
- Подготовкой и оформлением сделок занимаются профессиональные сотрудники нашего агентства, прошедшие обучение аттестацию в Гильдии риэлторов Архангельской области, имеющие большой опыт в подборе и продаже объектов недвижимости. Банки-партнёры всегда смогут помочь и предложить наилучшие условия для получения ипотеки. Оформить кредит можно прямо в нашем офисе. Наши сделки всегда чистые и прозрачные. Каждая из них проходит через договор-поручение, квитанцию и чек, - говорит руководитель агентства недвижимости «Аквилон-Инвест» Андрей Юницын.
Напомним, что первый филиал агентства недвижимости «Аквилон» был открыт в Северодвинске в 2020 году. За это время проведено 105 сделок по продаже вторичного жилья на сумму более 500 млн. рублей.Ббыло заключено 140 договоров по программе «Trade in». В 2022 году сотрудники прошли дополнительную аттестацию по продаже квартир в новостройках Группы «Аквилон». Также в этом году агентство участвует в реализации первого в регионе договора на комплексное развитие территории в квартале 102 ограниченном улицами Тургенева - Чехова - Гайдара и Трудовым переулком. С помощь агентства ведется расселение 5 деревянных двухэтажных домов площадью 1618 квадратных метров - 40 квартир, в которых зарегистрировано 116 человек. Треть из них уже расселена.
В настоящее время Группа Аквилон реализует в Северодвинске 7 проектов жилых комплексов общей площадью около 150 тыс. кв. м.
На ул. Орджоникидзе готовится к сдаче в эксплуатацию ЖК «WEKING» с подземным паркингом. Здесь заканчивается отделка помещений и благоустройство территории. У горожан еще есть возможность приобрести последние квартиры.
На ЖК «Квартал 100» на ул. Ломоносова на 1-й очереди ведется кладка стен 4-го этажа, на 2-й очереди завершается перекрытие по цоколю, на 3-й очереди возводятся стены 1-го этажа. Напомним, что в соответствии с инвестконтрактом в рамках масштабного инвестиционного проекта Группа Аквилон за свой счет построит детсад, а также общедоступный парк с берегоукреплением вдоль озера Театральное. В настоящее время выполнена отсыпка территории парка, возводятся стены 2-го этажа детсада.
ЖК «АКВИЛONLINE» строится в квартале, ограниченном ул. Железнодорожная - ул. Первомайская - пр. Беломорский. Здесь завершены монолитные работы по возведению конструкций 1-8-го этажей на 1-м и 2-м корпусах. Строители выполняют кладку наружных стен 4-го этажа и устройству внутренних перегородок. На 2-й очереди погружено 70% свай фундамента корпуса 3, устройство ростверка выполнено на 40%. В рамках проекта ЖК «АКВИЛONLINE» Группой Аквилон в рамках соглашения с администрацией Северодвинска будет выполнена реновация привокзальной площади, что позволит существенно преобразить городскую среду в данном районе и выгодно презентовать въезд в город.
На ЖК «Аквилон Ostrov» на острове Ягры на первом корпусе ведется возведение стен 1-го этажа, на втором – завершается устройство котлована и началось погружение свай.
На ЖК «Аквилон NEO» на пр. Победы (в районе пересечения с пр. Труда), на 1-м корпусе завершено устройство свайного поля, на 2-м – заканчивается выборка грунта котлована. Отметим, что в этом жилом комплексе в собственность региона будет передано 59 квартир для предоставления нуждающимся. Кроме того, благодаря проекту Северодвинск получит 441,7 млн рублей на реконструкцию пр. Победы на участке от ул. Кирилкина до пр. Морской, строительство продолжения пр. Труда к кварталу 175 и дорожной инфраструктуры в нем, а также на прокладку кольцевой сети водопровода и канализационно-насосной станции в районе пересечения пр. Победы и пр. Труда.
На 1-й очереди ЖК «Аквилон Listva» на Архангельском шоссе рядом с ТЦ «Макси»
Завершены статические испытания свай и на 70% выполнено устройство котлована. На второй очереди завершено погружение пробных свай и ведутся статические испытания.
В рамках первого в регионе договора на комплексное развитие территории в квартале 102 ограниченном улицами Тургенева - Чехова - Гайдара и Трудовым переулком, на месте пяти расселяемых за счет Группы Аквилон ветхих деревянных домов будет построен новый 5-этажный жилой комплекс.
Всего Архангельске и Северодвинске Группа Аквилон реализует проекты 14 современных жилых комплексов общей площадью около 300 тыс. кв. м. В текущем году в двух городах компанией в эксплуатацию введено 4 жилых комплекса площадью около 60 тыс. кв. м.
В стадии разработки, с началом реализации в ближайшее время - 10 проектов площадью более 300 тыс. кв. м жилья. Земельный банк для новых проектов составляет порядка 28 га.
По масштабным и приоритетным региональным инвестпроектам, а также программам развития застроенных территорий и реставрации объектов культурного наследия крупнейшая строительная компания не только передаст Архангельской области квартиры для нуждающихся в жилье, но и построит новые социальные объекты, рекреационные зоны и кластер креативных индустрий. Общий объем инвестиций Группы Аквилон в Поморье превышает 12 млрд рублей.
Застройщики: ООО СЗ «Приморский+», ООО СЗ «Аквилон-Северодвинск», ООО СЗ «Аквилон Недвижимость», ООО СЗ «Он-Лайн», ООО СЗ «Мир», ООО СЗ «Победа», ООО СЗ «Бриз».