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Глава Северодвинска объявил конец точечной застройке города

Точечная застройка уходит в прошлое – эти слова Игоря Арсентьева сейчас активно обсуждаются в соцсетях. Жители города корабелов восприняли их с энтузиазмом… а вот у некоторых застройщиков могут возникнуть в будущем определенные сложности в бизнесе.

Предоставим слово самому ньюсмейкеру:

- Мы объявили аукцион на реализацию проекта комплексного развития территории в квартале № 007 (границы улиц Советской, Торцева, Полярной и проспекта Ленина). Это уже второй подобный проект. Первым в Северодвинске и регионе был квартал № 102 (в границах улиц Тургенева, Чехова, Гайдара и Трудового переулка, где уже началась реализация проекта по КРТ.

 В квартале № 007 расположено восемь многоквартирных домов, построенных до 1975 года, два из которых признаны аварийными. Будущий инвестор должен будет расселить 84 жилых помещения: приобрести квартиры для жителей или выплатить им денежную компенсацию в соответствии с Жилищным законодательством.

 В новом квартале ориентировочно будет построено 29 тысяч квадратных метров современного жилья. Дома - с полным благоустройством: детскими игровыми и спортивными площадками, локацией отдыха для взрослых и парковками.


14 апрель 11:36 | : Политика / Экономика

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