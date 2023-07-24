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Валентина Сырова: "Для нашего города это особый праздник"

Уважаемые военные моряки, ветераны флота, дорогие архангелогородцы!

От лица депутатов Архангельской городской Думы примите искренние поздравления с Днём Военно-Морского флота!

Военно-Морской Флот всегда был и остается надежным оплотом могущества и независимости нашей страны. Во многом благодаря Флоту Россия стала великой державой. Его история – это великие открытия, упорный труд и боевые подвиги во славу Родины.

Для нашего города это особый праздник. Архангельск – первый морской порт России, связавший ее с Западной Европой. Во время Великой Отечественной войны Архангельск стал центром обеспечения советских войск боеприпасами и продовольствием. Знаменитые северные конвои, приходившие в наш город, сыграли огромную роль в Победе над фашистской Германией.

Военные моряки являются образцом стойкости, мужества, верности долгу. Военно-морской флот был и остается символом сильного государства, надежной основой обороноспособности нашей державы и гарантом мирной жизни. Мы гордимся нашим флотом и подвигами наших военных моряков!

Пусть никакие бури и штормы не смогут помешать вам в достижении выбранных целей, а каждый ваш «выход в море» завершается теплой встречей у родного причала.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, ратных и трудовых достижений на благо Отечества. Счастья вам и вашим семьям! С Днём военно-морского флота России!

Председатель Архангельской городской Думы В.В. Сырова 

30 июль 08:00 | : Будни

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