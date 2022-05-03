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Дмитрий Морев: Мы под надежной защитой наших моряков

С Днем ВМФ поздравляет глава Архангельска:

- Уважаемые архангелогородцы, ветераны Военно-Морского флота России, военные моряки!

Поздравляю вас с одним из самых знаковых для Архангельска праздников! Наши военные моряки сохранили славные традиции флотской отваги и решительности: рубежи России под надежной защитой!

Желаю ветеранам Военно-Морского флота и сегодняшним морякам, с честью защищающим интересы России, крепкого здоровья и взаимной поддержки. Пусть в любых сложных ситуациях у вас будет семь футов под килем. Пусть каждый выход в море завершается теплой встречей у родного причала. Особые слова благодарности – членам семей моряков, чья поддержка помогает нашим военным морякам идти к цели. С праздником!

 

30 июль 09:44 | : Политика

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