Дмитрий Морев: Мы под надежной защитой наших моряков

С Днем ВМФ поздравляет глава Архангельска:
- Уважаемые архангелогородцы, ветераны Военно-Морского флота России, военные моряки!
Поздравляю вас с одним из самых знаковых для Архангельска праздников! Наши военные моряки сохранили славные традиции флотской отваги и решительности: рубежи России под надежной защитой!
Желаю ветеранам Военно-Морского флота и сегодняшним морякам, с честью защищающим интересы России, крепкого здоровья и взаимной поддержки. Пусть в любых сложных ситуациях у вас будет семь футов под килем. Пусть каждый выход в море завершается теплой встречей у родного причала. Особые слова благодарности – членам семей моряков, чья поддержка помогает нашим военным морякам идти к цели. С праздником!