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Валентина Сырова: "Мы помним и чтим подвиги наших моряков"

- Уважаемые военные моряки, ветераны морского флота, дорогие архангелогородцы!

От лица депутатов Архангельской городской Думы примите искренние поздравления с 84-й годовщиной со дня образования Военно-Морского Флота России!

Со времен Петра Великого Россия уделяла большое внимание поддержанию, развитию, повышению боевой мощности, боевой готовности ВМФ. Российский Флот имеет славную, более чем 300-летнюю историю, насчитывающую много ярких побед. Он всегда был и остается главным стратегическим фактором спокойствия и обороны нашего государства. 

Славная военная история российского флота насчитывает немало боевых подвигов, но и сегодня корабли ВМФ успешно выполняют возложенные на них задачи и обеспечивают надежную защиту на водных рубежах нашего государства. Действующие моряки и офицеры бережно хранят память о героических достижениях своих предшественников и передают из поколения в поколение крепкие нерушимые традиции морского братства.

Отдельные слова признательности в этот знаменательный день выражаю ветеранам военно-морского флота. Сердечно благодарю вас за мужество и верность воинскому долгу, за стойкость, выдержку и патриотизм, которые являются примером офицерской доблести и чести для подрастающего поколения будущих защитников Отечества.

Дорогие друзья! От всей души желаю вам крепкого здоровья, долголетия и успехов в службе, а вашим семьям мира, добра и благополучия! С праздником! С Днем Военно-Морского Флота России!

Председатель
Архангельской городской Думы       В.В. Сырова

 

30 июль 08:00 | : Политика

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