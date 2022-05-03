Валентина Сырова: "Мы помним и чтим подвиги наших моряков"

- Уважаемые военные моряки, ветераны морского флота, дорогие архангелогородцы!
От лица депутатов Архангельской городской Думы примите искренние поздравления с 84-й годовщиной со дня образования Военно-Морского Флота России!
Со времен Петра Великого Россия уделяла большое внимание поддержанию, развитию, повышению боевой мощности, боевой готовности ВМФ. Российский Флот имеет славную, более чем 300-летнюю историю, насчитывающую много ярких побед. Он всегда был и остается главным стратегическим фактором спокойствия и обороны нашего государства.
Славная военная история российского флота насчитывает немало боевых подвигов, но и сегодня корабли ВМФ успешно выполняют возложенные на них задачи и обеспечивают надежную защиту на водных рубежах нашего государства. Действующие моряки и офицеры бережно хранят память о героических достижениях своих предшественников и передают из поколения в поколение крепкие нерушимые традиции морского братства.
Отдельные слова признательности в этот знаменательный день выражаю ветеранам военно-морского флота. Сердечно благодарю вас за мужество и верность воинскому долгу, за стойкость, выдержку и патриотизм, которые являются примером офицерской доблести и чести для подрастающего поколения будущих защитников Отечества.
Дорогие друзья! От всей души желаю вам крепкого здоровья, долголетия и успехов в службе, а вашим семьям мира, добра и благополучия! С праздником! С Днем Военно-Морского Флота России!
Председатель
Архангельской городской Думы В.В. Сырова