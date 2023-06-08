Дмитрий Морев прозондировал ситуацию с ремонтом улицы Гагарина

Своими открытиями глава Архангельска поделился с аудиторией ВК:

- Самый сложный объект дорожных ремонтов на этот год – улица Гагарина. Сейчас здесь такой вид, будто прокладываем метро. На самом деле одновременно меняем большой участок теплотрассы (из-за ветхости которой регулярно были разрытия) и комплексно обновляем дорогу – с бортами, газонами и тротуарами.



Мы добились внесения изменений в инвестиционные программы РВК и ТГК, чтобы перед капремонтом самой дороги они заменили свои сети. Росводоканал протягивает здесь кольцевой водовод. А ТГК-2 проводит реконструкцию магистрали диаметром 600 мм между ул. Самойло и пр. Обводный канал - протяженностью 472 метра.



На текущий момент участок от Самойло до Советских Космонавтов подготовлен под монтаж трубопровода, работы по установке начинаются сегодня. К участку от Советских Космонавтов до Обводного канала приступят 17 июля. По графику срок передачи этого участка дороги под ремонт по нацпроекту БКД – 15 августа.



Пока продолжается замена теплотрассы, наш подрядчик по ремонту дорог «Севзапдорстрой» идет со стороны Кузнечевского моста. Как видят горожане, он занимается тротуарами, демонтажем старого борта и устройством нового – монолитного и сборного.



Знаю, что проезд по ул. Гагарина сейчас затруднен и прошу горожан набраться терпения. Давно в Архангельске не было таких больших и комплексных ремонтов – работаем на результат!



