Дмитрий Морев сказал: "Поехали!"

Но не лететь в космос, а строить и ремонтировать на земле. Приводим полный текст градоначальника Архангельска:

- Поехали! Ко Дню космонавтики мы приступили к выполнению ремонта «космических» улиц Архангельска.



В этом году по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» приводим в порядок улицу Гагарина и проспект Советских космонавтов.



Сейчас подрядчики занимаются подготовкой к дорожно-строительным работам, формируют и согласовывают производственные графики.



Проспект Советских космонавтов – одна из старинных улиц города. До 1962 года он носил название Костромской проспект. Большая часть дороги отремонтирована ранее, а в этом году работы будут проводиться на участке от улицы Розы Люксембург до улицы Поморской. 810 метров проезжей части, обустройство тротуаров и парковок, замена 77 люков и установка 67 дорожных знаков – общая площадь работ составит 8 379 кв. метров. Проспект имеет важное транзитное значение и после ремонта разгрузит параллельные улицы.



Улицу Гагарина отремонтируем комплексно - от Кузнечевского моста до ул. Тимме, включая кольцо. Всего 1,81 км. Предварительно здесь будет заменена ветхая теплотрасса, из-за дефектов на которой проезд часто осложняли разрытия. Подробно, о том, как будет организован ремонт улицы Гагарина я рассказывал в марте https://vk.com/id40615930?w=wall40615930_16423.



Рад, что сообщаю эти хорошие новости в День космонавтики. Поздравляю всех с праздником!