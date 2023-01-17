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В Архангельске определились с подрядчиками на ремонт дорог

О результатах конкурса оповестил сам глава городской администрации Дмитрий Морев:

- Мы определились с подрядчиками по ремонту дорог в этом сезоне. Торги намеренно проводили в форме открытых конкурсов, чтобы победили компании с высоким уровнем квалификации. В итоге с 10 апреля к исполнению контрактов приступят два подрядчика – «Севдорстройсервис» и «Севзапдорстрой». Оба предприятия уже выполняли работы по ремонту дорог в Архангельске и хорошо себя зарекомендовали.

 Всего на ремонт по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» в этом году выделено более 460 млн. рублей. Самый дорогостоящий объект – улица Гагарина. Ее восстановлением, а также улицами Карла Маркса и Котласской займется «Севзапдорстрой».

 Второй проект, требующий большого финансирования, – Маймаксанское шоссе. В этом году, наконец, приведем в порядок и участок пр. Советских космонавтов от ул. Розы Люксембург до ул. Поморской. А также отремонтируем ул. Орджоникидзе в Северном округе. Эти три дорожных объекта взяла на себя компания «Севдорстройсервис».

 Ремонт будет комплексным: заменим борта и знаки, восстановим существующие и построим недостающие участки тротуаров. В планах весь объем завершить до 30 сентября.

06 март 11:28 | : Политика / Экономика

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