Представитель Генеральной прокуратуры выслушает жалобы жителей Поморья на ЖКХ

13 февраля 2023 г. в г. Архангельске прокуратурой Архангельской области совместно с сотрудниками Управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Северо-Западному федеральному округу проводится прием граждан по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.

В ходе приема будет осуществляться предварительная запись граждан на личный прием к заместителю Генерального прокурора Российской Федерации Захарову А.Ю., запланированный на 16 февраля 2023 г.

Прием граждан будет проводиться 13 февраля с 10.00 до 19.00 в здании прокуратуры Архангельской области по адресу: г. Архангельск, пр.Новгородский, д.15, каб.101.

Телефон для справок: 8 (8182) 41-02-21, 41-01-84.