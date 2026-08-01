Плохие люди сыграли на любви вельчанки к братьям нашим меньшим

В полицию города Вельска с заявлением о мошенничестве обратилась 54-летняя местная жительница. Она сообщила, что решила приобрести собаку породы той пудель. В популярной социальной сети она нашла группу заводчика и под каждым новым постом оставляла комментарий с просьбой сообщить стоимость.

Спустя какое-то время женщине пришло сообщение он незнакомки с предложением приобрести щенка. Она рассказала, что решила написать, поскольку видела, как часто она оставляет комментарии в сообществе. Женщина пояснила, что собака находится в Москве и она готова доставить ее поездом, но только после полной оплаты. Не заподозрив обмана, заявительница согласилась и перевела 43 тысячи рублей на номер телефона, который ей прислали в сообщении. Вскоре незнакомка написала вельчанке номер поезда и время прибытия.

Женщина пришла на вокзал, чтобы забрать своего нового питомца, однако в поезде его не оказалась. Она попыталась связаться с «продавцом», но доступ к странице оказался заблокирован. Заявительница поняла, что была обманута, и обратилась в полицию.

Сотрудники полиции в очередной раз напоминают гражданам о необходимости быть бдительными при покупке и продаже вещей в сети Интернет. Пользуйтесь только проверенными сайтами, обязательно читайте отзывы и помните, что любой дистанционный перевод денежных средств потенциально опасен, так как вы можете стать жертвой обмана.