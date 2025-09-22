Покупка новогодней елки в Интернете обернулась для архангелогородки обманом

В полицию Архангельска обратилась местная жительница 1983 года рождения. Женщина рассказала, что стала жертвой мошенников, пытаясь заказать елку к Новому году.

Архангелогородка нашла в одном из сообществ в социальной сети объявление о продаже новогодней елки. Она обсудила с владельцем все детали сделки. После чего продавец выслал QR-код для оплаты товара. Северянка, не заподозрив обмана, перевела денежные средства – более 7 тысяч рублей – по указанным реквизитам.

Спустя время женщина обнаружила, что аккаунт продавца заблокирован. После чего обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело.

Будьте внимательны! В преддверии Нового года мошеннические действия могут совершаться под предлогом продажи праздничной атрибутики.

При совершении покупок в сети интернет пользуйтесь только проверенными сервисами, использующими систему «безопасная сделка». Не переходите по ссылкам на сторонние ресурсы, не сообщайте посторонним данные ваших банковских карт и коды из СМС-сообщений. Берегите свои сбережения!