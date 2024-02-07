Любительница экскурсий из Котласа нарвалась на мошенников

В межмуниципальный отдел МВД России «Котласский» обратилась местная жительница. По словам заявительницы, в одной из социальных сетей она нашла сообщество, предлагавшее организовать экскурсии на эко-ферму, расположенную в Кировской области.

Женщина решила забронировать путевку и написала об этом в комментариях под постом. Вскоре в личных сообщениях ей пришло сообщение якобы от администратора группы. Он рассказал об условиях поездки и попросил оплатить полную стоимость путевки. Перечислить 15,5 тысяч рублей необходимо было на присланный в сообщении номер карты.

Как только потерпевшая отправила собеседнику чек об оплате, его аккаунт был удален. Тогда женщина написала сообщение в группу, в ответ ей сообщили, что никакого заказа на ее имя зарегистрировано не было.

Поняв, что ее обманули, котлашанка обратилась в полицию.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Ведется дознание.

Стражи порядка напоминают гражданам о необходимости быть бдительными! При бронировании туров, приобретении туристических путевок, покупке авиа– и железнодорожных билетов пользуйтесь услугами проверенных фирм, практикующих безопасные способы оплаты с обязательным смс-подтверждением платежа. Не осуществляйте переводы на банковские карты и счета, зарегистрированные на физических лиц. Проверяйте размещенные в социальных сетях сведения в надежных источниках.

(картинка с https://k1news.ru