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На федеральной трассе "Холмогоры" трактор бодался с внедорожником

Сегодня в 12.05 произошло дорожно-транспортное происшествие на 15 километре федеральной автодороги «Подъезд к международному аэропорту Архангельск от федеральной автомобильной дороги М-8 «Холмогоры».

 По предварительным данным, водитель трактора при перестроении из правой полосу в левую не уступил дорогу автомобилю УАЗ. В результате столкновения травмы получил водитель отечественного внедорожника. Ему оказана медицинская помощь, от госпитализации мужчина отказался.

 Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства произошедшего.

 

30 июль 16:11 | : Происшествия

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