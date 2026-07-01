На федеральной трассе "Холмогоры" трактор бодался с внедорожником

Сегодня в 12.05 произошло дорожно-транспортное происшествие на 15 километре федеральной автодороги «Подъезд к международному аэропорту Архангельск от федеральной автомобильной дороги М-8 «Холмогоры».

По предварительным данным, водитель трактора при перестроении из правой полосу в левую не уступил дорогу автомобилю УАЗ. В результате столкновения травмы получил водитель отечественного внедорожника. Ему оказана медицинская помощь, от госпитализации мужчина отказался.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства произошедшего.