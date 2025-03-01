В районе Северодвинска произошло неприятное ДТП

Сегодня в 11.58 на 28 километре автодороги «Подъезд к городу Северодвинску от федеральной автодороги М8 «Холмогоры»» произошло дорожно-транспортное происшествие.

По предварительным данным, мужчина 1970 года рождения, управляя автомобилем «Хонда» с прицепом, следовал в сторону г. Архангельска. Водитель не справился с управлением транспортного средства, в результате чего прицеп занесло на встречную полосу, где произошло столкновение со следовавшим в сторону г. Северодвинска автомобилем «ОМОДА».

В результате происшествия травмированы 3 человека: водитель и 2 пассажира автомобиля «ОМОДА», в том числе 6-летний мальчик.

Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются сотрудниками Госавтоинспекции.



