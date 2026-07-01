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В Архангельске свершился суд над двадцатью автоподставщиками

Вступил в законную силу приговор Ломоносовского районного суда г. Архангельска, которым осуждены двадцать граждан за совершение 105 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.5 УК РФ (мошенничество в сфере страхования, то есть хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, а равно размера страхового возмещения, подлежащего выплате в соответствии с законом либо договором страхователю или иному лицу, совершенное организованной группой и группой лиц по предварительному сговору) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему).

Установлено, что осужденные в результате совместных и согласованных действий, действуя в период с 2016 по 2020 годы на территории Архангельской и Вологодской областей в составе организованной группы, а также вовлекая некоторых лиц по предварительному сговору, путем обмана работников страховых компаний об обстоятельствах произошедших дорожно-транспортных происшествий, совершили хищение у страховых организаций денежных средств, причинив имущественный ущерб в размере более 50 млн руб. 

Приобретая автомобили, в том числе поврежденные, виновные их страховали, а также гражданскую ответственность по ОСАГО, подбирали места для ДТП, после чего осуществляли инсценировку ДТП или намеренно повреждали автомобили, используя различные сценарии и схемы, направленные на максимизацию страховых выплат. В последующем при оформлении документов ими предоставлялись ложные сведения в органы ГИБДД и страховые компании.

Кроме того, в ходе проведения обыска по месту жительства у руководителя организованной группы сотрудниками правоохранительных органов изъят исправный к стрельбе револьвер и боеприпасы к нему, которые хранились в нарушение законодательства об оружии.

Приговором суда восемнадцати осужденным в зависимости от роли и степени участия назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 4 до 13 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, двум из которых отбывание наказания отсрочено до достижения их детьми четырнадцатилетнего возраста. Еще двум осужденным назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 6 месяцев и 5 лет условно с испытательным сроком 3 года.

Апелляционные жалобы защитников и осужденных с доводами о невиновности и суровости назначенного наказания судебной коллегией по уголовным делам Архангельского областного суда в соответствии с позицией прокурора-апеллятора отклонены.

(фото с https://riadagestan.ru)  

29 июль 15:39 | : Происшествия

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