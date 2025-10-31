В Архангельске вынесли приговор банде автоподставщиков

Приговором Ломоносовского районного суда г. Архангельска от 30.12.2025 осуждены двадцать граждан за совершение ряда преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159.5 УК РФ (мошенничество в сфере страхования, то есть хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, а равно размера страхового возмещения, подлежащего выплате в соответствии с законом либо договором страхователю или иному лицу, совершенных организованной группой и группой лиц по предварительному сговору) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему).

В ходе судебного следствия установлено, что осужденные в результате совместных и согласованных действий в период с 2016 по 2020 годы на территории Архангельской и Вологодской областей в составах организованной группы и группы лиц по предварительному сговору путем обмана работников страховых компаний об обстоятельствах произошедших дорожно-транспортных происшествий совершили хищение у страховых организаций денежных средств, причинив имущественный ущерб в размере свыше 50 млн руб.

Виновные, приобретая автомобили, в том числе битые, страховали их, подбирая места для ДТП. После осуществляли инсценировку ДТП или намеренно повреждали автомобили, используя различные сценарии и схемы, направленные на максимизацию страховых выплат, таких как вылет камня от обочины, ДТП задним ходом и не предоставление приоритетного проезда. В последующем при оформлении документов осужденными предоставлялись ложные сведения в органы ГИБДД и страховые компании.

Кроме того, в ходе проведения обыска по месту жительства у одного из осужденных сотрудниками правоохранительных органов изъят исправный к стрельбе револьвер и боеприпасы к нему, которые им хранились в нарушение законодательства об оружии.

Суд с учетом мнения стороны государственного обвинения восемнадцати виновным назначил наказание в виде реального лишения свободы на срок от 4 до 13 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима, двум из которых отсрочено отбывание наказания до достижения их детьми четырнадцатилетнего возраста. Еще двум осужденным назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 6 месяцев и 5 лет условно с испытательным сроком 3 года.

Приговор в законную силу не вступил.