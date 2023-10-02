Целый "взвод" архангельских автоподставщиков отправится сидеть в колонии

Октябрьский районный суд г. Архангельска вынес приговор 18 членам организованной группы, а также группы лиц по предварительному сговору, которые в зависимости от роли и степени участия каждого признаны виновными по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159.5 УК РФ (покушение на мошенничество в сфере автострахования организованной группой), ч. 4 ст. 159.5 УК РФ (мошенничество в сфере автострахования организованной группой), ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159.5 УК РФ (пособничество в покушении на мошенничество в сфере автострахования организованной группой), ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159.5 УК РФ (покушение на мошенничество в сфере автострахования группой лиц по предварительному сговору), ч. 2 ст. 159.5 УК РФ (мошенничество в сфере автострахования группой лиц по предварительному сговору).

Установлено, что двое жителей г. Архангельска создали группу из наиболее доверенных автовладельцев для умышленного повреждения автомобилей и незаконного предъявления страховым организациям требований о выплате страхового возмещения.

Для дорожно-транспортных происшествий выбирались темное время суток и безлюдные участки автомобильных дорог, на которых транспортные средства, в том числе и ранее имевшие повреждения, умышленно сталкивались друг с другом, после чего оформлялись необходимые документы для получения страховых выплат. При этом обвиняемые использовали как личный автотранспорт, так и автомобили случайных знакомых, не осведомленных о преступных намерениях членов преступной группы.

С сентября 2016 года по август 2019 года злоумышленниками похищено более 3 млн рублей, причитающихся автовладельцам в качестве страхового возмещения последствий дорожно-транспортных происшествий.

В результате проявленной сотрудниками страховых организаций бдительности похитить сумму более 1,5 млн рублей члены преступной группы не смогли.

Приговором суда с учетом позиции государственного обвинителя виновным назначены наказания в виде исправительных работ на различные сроки, а также в виде лишения свободы на срок от 2 лет 6 месяцев до 6 лет с отбыванием в исправительных колониях общего и строгого режимов со штрафами до 300 тысяч рублей.

Приговор суда в законную силу не вступил.