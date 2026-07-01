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Путь подлеца. Архангелогородец сбил ребенка и бросил его на дороге

28 июля в полицию города Архангельска поступила информация о дорожно-транспортном происшествии во дворе дома 10 на улице Дежневцев.

По предварительным данным, около 20:20 мужчина 1977 года рождения, находясь за рулем автомобиля Toyota, при движении задним ходом совершил наезд на 7-летнего мальчика. В результате ДТП несовершеннолетний пешеход получил телесные повреждения – ему назначено амбулаторное лечение. 

Водитель в нарушение Правил дорожного движения скрылся с места происшествия. Стражи порядка с использованием системы видеонаблюдения «Безопасный город» установили местонахождение предполагаемого виновника аварии. Параллельно очевидцы рассказали прибывшим на место происшествия сотрудникам полиции, что знают владельца машины. Позвонив водителю, они убедили мужчину вернуться на место ДТП.

В настоящее время в отношении водителя Toyota составлены протоколы об административных правонарушениях по части 2 статьи 12.27 (Оставление водителем места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся), части 2 стать 12.24 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего) и по статье 12.18 «Непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам движения» Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются сотрудниками Госавтоинспекции. 

 

29 июль 13:08 | : Происшествия

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