ДТП на Смольном Буяне закончилось госпитализацией водителя

14 февраля в полицию г. Архангельска поступила информация о дорожно-транспортном происшествии на улице Смольный Буян.

По предварительным данным, женщина-водитель 2004 года рождения, находясь за рулем автомобиля «Лада», в зоне действия дорожного знака «Обгон запрещен», выехала на полосу встречного движения и допустила столкновение с машиной Toyota.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель «Лада» с травмами госпитализирована.

В отношении предполагаемого виновника аварии составлены административные протоколы по части 2 статье 12.24 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего) и части 4 статьи 12.15 (выезд на полосу, предназначенную для встречного движения) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Сотрудниками Госавтоинспекции устанавливаются все обстоятельства произошедшего.