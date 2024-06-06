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Пьяная езда по Архангельску закончилась смертью женщины

11 августа около 03:40 в полицию поступила информация о дорожно-транспортном происшествии около дома 2 по улице Цигломенской.

По предварительным данным, мужчина 1987 года рождения, находясь за рулем автомобиля Mitsubishi, потерял контроль над управлением и допустил наезд на пень дерева с последующим опрокидыванием транспортного средства.

В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир иномарки – женщина 1981 года рождения – от полученных травм скончалась на месте аварии. Еще один пассажир 1993 года рождения с травмами различной степени тяжести была госпитализирована.

Водитель на месте происшествия был освидетельствован алкотестером. Исследование показало, что он находится в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении предполагаемого виновника аварии возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 4 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств лицом, находящимся в состоянии опьянения). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двенадцати лет. Ведется следствие.

 

12 август 10:16 | : Происшествия

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