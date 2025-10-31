Полицейские Северодвинска разбираются в причинах автотройничка

27 ноября в полицию города Северодвинска поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на перекрестке улицы Юбилейной и проспекта Труда.

По предварительным данным, водитель 1986 года рождения, управляя автомобилем Geely, при проезде перекрестка на запрещающий сигнал светофора не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с кроссовером Toyota, за рулем которого находилась женщина 1960 года рождения. От удара Toyota развернуло и отбросило на позади идущий автомобиль Baic.

В результате аварии водители Geely и Toyota получили телесные повреждения, не госпитализированы.

В отношении предполагаемого виновника аварии возбуждено дело об административном правонарушении по статье 12.24 КоАП РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение легкого либо средней тяжести вреда здоровью потерпевшего).

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются сотрудниками Госавтоинспекции.