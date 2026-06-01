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В Северодвинске нетрезвый водитель сбил столб и перекувыркнул машину

Сегодня около 04:45 в полицию города Северодвинска поступила информация о дорожно-транспортном происшествии на улице Профсоюзной.

По имеющимся данным, мужчина 1974 года рождения, находясь за рулем автомобиля Mitsubishi, не справился с управлением и допустил наезд на световую опору. От удара столб упал на проезжую часть, а машина перевернулась.

У предполагаемого виновника аварии выявлены признаки алкогольного опьянения. Сотрудники Госавтоинспекции на месте освидетельствовали мужчину алкотектером. Проведенная процедура подтвердила, что он сел за руль, употребив спиртное.

В отношении нарушителя составлены протоколы об административных правонарушениях по части 1 статьи 12.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения) и по статье 12.33 КоАП (повреждение дорог, железнодорожных переездов и других дорожных сооружений).

Сотрудниками Госавтоинспекции устанавливаются все обстоятельства произошедшего.


13 июль 13:46 | : Происшествия

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